La stagione dell'Accademia inizia con i quattro gol dal Gozzano

Con soli quattro giorni di allenamenti nelle gambe ed una condizione ancora tutta da ricostruire non sarebbe stato lecito attendersi un'Accademia Borgomanero in grado di far fronte ad un avversario non solo più forte sulla carta, come è da considerarsi il Gozzano che si appresta a ricominciare la propria stagione nel girone A di Serie D, ma anche più avanti dal punto di vista fisico avendo quasi concluso la propria seconda settimana dalla ripresa delle attività. E il campo ha rispecchiato una lettura non difficile da identificare, con un primo tempo in cui - oltre ad aver trovato presto il vantaggio a cui gli agognini sono stati bravi a rispondere celermente - la formazione di Lunardon non ha tardato a far valere il proprio potenziale mettendo presto al sicuro il risultato prima di una ripresa in cui hanno prevalso gli esperimenti sull'uno e sull'altro fronte.

Difesa perforabile Impossibile quindi dare alcun tipo di giudizio su una gara in cui il risultato è forse la cosa meno importante, ma è forse conveniente - soprattutto per mister Forzatti - valutare alcuni aspetti sui quali forse è necessario più di altri porre attenzione, come una certa tendenza a concedere spazi in fase difensiva che giocatori di qualità come quelli in possesso del Gozzano possono sfruttare con relativa facilità. Nasce infatti al primo affondo il vantaggio ospite dopo pochi secondi, con Monteleone abile a sfruttare un suggerimento che taglia tutta la difesa per arrivare a battere in diagonale Mersini. L'Accademia Borgomanero ha la forza di replicare quasi subito, trovando con una conclusione di Gheller il modo di ristabilire l'equilibrio già al 4' ma si vede poi praticamente solo il Gozzano dalle parti dell'area borgomanerese prima con Lettieri che al 17' si trova a tu per tu con il portiere locale facendosi letteralmente ipnotizzare da un Mersini a cui non sembra vero di poter sventare la ghiotta occasione capitata sui piedi dell'attaccante avversario, poi con Carollo che sfrutta l'ennesimo inserimento vincente per riportare avanti il Gozzano al 20'. Il segnale positivo per i padroni di casa è che la squadra non si è mai disunita neppure nelle difficoltà e al 39', complice l'atterramento di Isufi in piena area da parte di un irruento Dalmasso, potrebbe pervenire nuovamente al pareggio se lo stesso numero 9 non fallisse dal dischetto la massima punizione, trovando in Scodellaro che si distende sulla propria sinistra un baluardo impossibile da superare. E forse per lo scoramento del rigore fallito l'Accademia Borgomanero affonda negli ultimi minuti della prima frazione subendo in rapida successione prima l'1-3 al 41', frutto di una schema su punizione che permette al piattone di Masetti - appostato sul secondo palo - di fare la sponda per Pavesi il cui tocco a centro area è semplice semplice, e poi la quarta rete ad opera di Sangiorgio che sorprende Mersini sul proprio palo.

Invalutabile Nel torrido pomeriggio che avvolge il "Margaroli" diventa difficile esprimere un giudizio su una ripresa che vede il Gozzano in campo completamente stravolto - solo Monteleone e Sarpa ritornano in campo rispetto alla formazione che aveva giocato il primo tempo - mentre Forzatti si affida ad i cambi in corsa per mettere in campo tanti dei giovani che l'Accademia Borgomanero presenta in panchina in questa prima uscita. Lunardon abbandona il tridente provando una formazione con un centrocampo più folto ma tenendo fede alla difesa a tre, ponendo come fulcro della mediana l'ex Bulé Bellinzago Bertagnon e mettendo in luce il classe '08 Giacometti, molto coinvolto nella manovra della squadra ospite, anche se il primo squillo di una certa portata è quello proposto dal neo entrato tra le fila borgomaneresi Cappiello che al 2' lascia partire un diagonale che non esce di molto dai pali difesi da Aiolfi. Il ritmo comprensibilmente non è quello impresso nei primi 45', con la gara che scorre via senza sussulti. Ci prova Bianchi al 14' direttamente su punizione a mettere in difficoltà Gilardi ma l'esterno rossoblu non inquadra lo specchio dei padroni di casa che provano fino alla fine a rendere meno pesante il passivo buttando nella mischia prima il neo arrivato Pratini e poi addirittura il classe '09 Bogogna senza tuttavia riuscire ad impensierire più di tanto una difesa gozzanese che pare già registrata.

ACCADEMIA BORGOMANERO - GOZZANO 1-4

Reti: 1' Monteleone (G), 4' Gheller (A), 20' Carollo (G), 41' Pavesi (G), 44' Sangiorgio (G).

Accademia Borgomanero (4-2-3-1): Mersini (1'st Gilardi); Battistella (19'st Festari), Modena, Fontana (24'st Jazon), Gioria (1'st Chouni); Gheller (30'st Oliviero), Lukiv (15'st Caffi); Kouadio (37'st Bogogna), Montalbano (1'st Cappiello), Disisto (30'st Tanku); Isufi (20'st Pratini). A disposizione: Valloggia, Piletta, Campari. All. Forzatti.

Gozzano 1° tempo (3-4-3): Scodellaro; Ahayaoui, Dalmasso, Masetti; Monteleone, Carollo, Pennati, Sarpa; Lettieri, Pavesi, Sangiorgio. All. Lunardon.

Gozzano 2° tempo (3-5-2): Aiolfi; Di Giovanni, Casani, Areco; Monteleone (11' Bianchi), Giocametti, Bertagnon, Pallaro, Sarpa (24' Bonanno); Hoxha, Pigato. A disposizione: Gemelli, Ponti, Tanzi. All. Lunardon.

Note: Ammonito Fontana per l'Accademia Borgomanero. Al 39' Scodellaro ha parato un calcio di rigore ad Isufi (A).