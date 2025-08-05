Coppa Italia, bene Vicenza e Pescara, Avellino eliminato

Il primo turno di Coppa Italia ha riservato diverse sorprese. La partita che ha suscitato maggiore attenzione è stata il derby tra Padova e Vicenza, dove gli ospiti hanno espugnato l'Euganeo imponendosi per 2-0 sulla formazione di mister Andreoletti. Tanta qualità mostrata sia sul campo che sugli spalti, a dimostrazione dell'importanza di questo match per ambo le parti. Il Vicenza si rivela più in forma degli avversari e riesce a staccare il pass per la sfida contro il Genoa al prossimo turno.

Un altro grande spettacolo l'ha offerto il " Domenico Monterisi", con i padroni di casa del Cerignola che hanno eliminato l'Avellino per 1-0 con rete decisiva di Cuppone. La squadra biancoverde ha patito l'assenza di diversi elementi importanti, Patierno, Favilli, Tutino e D'Andrea per citarne alcuni e il compito di Biancolino adesso sarà quello di trovare la giusta amalgama per una squadra ricca di elementi di spessore. Al contrario, ottimo l'inizio di mister Maiuri sulla panchina degli ofantini.

Tonfo enorme per la Ternana che cade 4-0 in casa dell'Entella, fresca promossa in serie B. Gli umbri, viste le difficoltà societarie che hanno portato alla cessione forzata di giocatori fondamentali, sono stati costretti a schierare diversi ragazzi della Primavera e ciò porta Liverani a chiedere rinforzi il più presto possibile. Buona performance del Pescara che si impone per 1-0 sul Rimini, con il team romagnolo guidato ancora da Filippo D'Alesio, trainer della primavera, ieri in panchina per la prima squadra in attesa dell'arrivo del nuovo tecnico Braglia ( presente alla partita in tribuna).