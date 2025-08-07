Coppa Italia Serie C, top Giugliano e Campobasso, bene l'Inter U23

La Coppa Italia Serie C regala già le prime emozioni della stagione. I più grandi colpacci si registrano in casa Giugliano e Campobasso, dove le due compagini hanno distrutto rispettivamente Pianese e Casertana, 4-1 per i campani e 3-0 per i molisani. Ottima la prestazione dell'attaccante campobassano Antonio Gala, autore di una doppietta.

Si segnala anche la vittoria dell'Inter U23 in casa del Lumezzane per 1-2. Bene la Torres contro il Livorno (2-1), straordinario debutto per la Sambenedettese che, davanti ai suoi tifosi, vince per 2-0 il derby marchigiano contro la Vis Pesaro. Non male il Benevento, 1-0 di misura contro un coraggioso Guidonia Montecelio, gol decisivo di Davide Lamesta all'89'. Passano anche Potenza, Arezzo e Arzignano Valchiampo. Eccellente prova della Pro Vercelli che espugna il campo dell'Albinoleffe con un convincente 0-3, a dimostrazione della grande crescita del team piemontese. Trionfa anche il Foggia contro il Siracusa, punteggio finale di 2-1 in favore dei dauni.

Restano ancora da disputarsi le partite di stasera. La Salernitana scende in campo contro il Sorrento all'Arechi, il Pineto sfida l'Ascoli, l'AZ Picerno ospita il Trapani, il Ravenna invece accoglie il Cittadella al "Bruno Benelli". Molto atteso è il big match dell' ''Ezio Scida" tra Crotone e Catania, così come il debutto del nuovo Union Brescia contro il Dolomiti Bellunesi. Chiudono il primo turno anche Carpi-Trento, Latina-Gubbio, Perugia-Pontedera, Monopoli-Cosenza, Lecco-Ospitaletto, Pro Patria-Alcione, Juventus U23-Novara ,Casarano-Team Altamura e Virtus Verona-Forlì.