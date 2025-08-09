La Pro cala il tris e passa il turno di coppa
Buona la prima per la Pro Vercelli che supera con un netto tre a zero l'Albinoleffe e passa al secondo turno della Coppa di serie C dove affronterà il Vicenza.
La cronaca Al 9' pericoloso l'Albinoleffe con una conclusione di Barba appena alta sulla traversa, al 12' ancora Barba serve in profondità Svidercoschi il cui destro viene respinto dalla difesa della Pro, alla prima conclusione nello specchio della porta le bianche casacche passano in vantaggio, Baldi respinge la conclusione di Rutigliano ma non può nulla su Sow. Rutigliano, il migliore della Pro, va vicino al due a zero al 26', un minuto più tardi Sow vede il suo tentativo sventato da Baldi sul palo. Al 9' della ripresa arriva il raddoppio della Pro Vercelli, Rutigliano triangola con Sow e batte Baldi; il caldo condiziona il match che nell'ultimo terzo di gara non vede particolari occasioni da rete tranne al 46' quando dopo una traversa di Iotti arriva il tre a zero firmato dal solito Comi.