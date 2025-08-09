Il Novara manca sotto porta, il cammino in coppa finisce subito
Si ferma al primo turno il cammino del Novara nella coppa di serie C, una rete di Guerra condanna gli azzurri che non riescono a sfruttare oltre mezzora di superiorità numerica e a esultare ad Alessandria è la squadra giovanile della Juve.
La cronaca Al 10' un tiro di Puczka sfiora il palo alla destra di Boseggia, al 12' Turco non inquadra la porta, al 14' grande occasione per il Novara, Donadio serve D'Alessio che trova sulla sua strada un ottimo Mangiapoco, al 39' gol annullato a Da Graca per fallo di mano, la prima frazione finisce zero a zero.
Il Novara preme ad inizio ripresa, Da Graca due volte ed Alberti sono pericolosi ma non trovano il guizzo vincente, il secondo giallo ad Amaradio sembra il preludio al gol azzurro ed invece arriva l'uno a zero bianconero firmato da Guerra di testa, nel finale Valdesi e Pierini vanno vicino al pari ma il risultato non cambia più.