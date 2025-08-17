Benevento, fatta per Ferrara al Cosenza

Il Benevento ha formalizzato la cessione del terzino sinistro Antonio Ferrara al Cosenza. L'ex Taranto si trasferisce in terra calabra con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B dei silani.

Tuttavia, la Strega ha ancora una lunga fila di cessioni da eseguire. Infatti, i giocatori in organico risultano essere 38 e tra questi ci sono i "dissidenti" ( Berra, Pinato, Acampora, Viviani, Lucatelli, Agazzi, Meccariello) che in estate sono stati messi in vendita e ad oggi si stanno allenando separati dal gruppo. Ad oggi, le offerte per questi sette giocatori sono quasi pari a zero, visto anche l'elevato ingaggio che percepiscono, e non è da escludere che alcuni di loro possano appellarsi all' Aic (Associazione italiana calciatori) per chiedere il reintegro in rosa.

Nel frattempo però, la Torres di Michele Pazienza ha sondato Ernesto Starita. Già quando sedeva sulla panchina dell'Avellino, il tecnico aveva richiesto l'attaccante napoletano, poi passato alla Strega. Oltre a Starita, anche Carfora è seguito da una squadra di serie C, la Pro Vercelli, ma Auteri sta ancora valutando se trattenere il giovane in giallorosso o fargli fare esperienza altrove. Discorso analogo per Perlingieri, il quale vorrebbe trovare una sistemazione in prestito in serie B, secondo alcune fonti piace alla Juve Stabia, anche se per ora nulla di fatto.

Resta evidente che il Benevento, prima di chiudere qualche colpo in entrata, dovrà sfoltire la rosa e muoversi sulle cessioni, le quali adesso sono la priorità per il DT Carli.