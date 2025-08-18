Sassuolo-Napoli 0-2, troppo forti gli azzurri

Parte male la stagione 2025/2026 del Sassuolo, sconfitto al Mapei Stadium contro il Napoli campione d'Italia. 0-2 il risultato finale in favore degli azzurri di mister Antonio Conte.

Fin dalle prime battute il Napoli conduce il gioco, con la rete di McTominay arrivata prima del ventesimo minuto . Cross dalla destra dell' ex Politano e colpo di testa imparabile dello scozzese, che ha ricominciato dove aveva lasciato a Maggio, ossia con una rete.

Nel continuo del primo tempo il Sassuolo ha provato a rendersi pericoloso con Doig, che ha impensierito Meret, ma nel recupero ancora McTominay vicinissimo alla rete colpendo la traversa con un destro a giro da fuori area.

Nella ripresa il copione della partita non cambia, e al 57' arriva il primo sigillo in Serie A di Kevin De Bruyne con un bellissimo calcio di punizione. Il Sassuolo cerca di rialzare la testa ma senza successo. Finisce così 2-0 in favore dei partenopei.