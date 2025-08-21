Novara-Inter U23 1-1, buono l’esordio azzurro nel campionato
Finisce uno a uno l’esordio stagionale del Novara che ha tenuto a battesimo l’Inter U23, un punto che può soddisfare gli azzurri alle prese con una rosa ancora da perfezionare e con qualche defezione di troppo. Alla punizione di Topalovic risponde nella ripresa Da Graca, un punto da non disprezzare per la formazione di Zanchetta.
Punizione vincente di Topalovic, l’Inter chiude la prima frazione avanti di un gol Al 5’ colpo di testa di Cinquegrano alto sulla traversa, Novara vicino al vantaggio al 12’, la conclusione deviato di Di Cosmo viene parata in angolo da Melgrati, al 17’ ospiti ad un passo dall’uno a zero, Spinacce serve un pallone d’oro a Kamate che a porta vuota manda alto sulla traversa. Al 23’ Inter in vantaggio, punizione di Topalovic che lascia immobile Boseggia, responsabilità del numero uno novarese nella circostanza; alla mezzora bella azione di Donadio che serve Da Graca che di prima intenzione trova sulla sua strada un ben posizionato Melgrati, al 33’ Fiordino supera Boseggia ma D’Alessio salva sulla linea, al 39’ Zanchetta chiede intervento del VAR per un presunto fallo di Prestia sul Alberti in area, potrebbe essere rigore ed espulsione ma purtroppo per gli azzurri non è così. Al 43’ Collodel per Da Graca che devia troppo debolmente verso la porta, la prima frazione termina uno a zero per l’Inter U23 grazie alla punizione vincente di Topalovic.
Il Novara raggiunge con merito il pareggio, non male l’esordio azzurro Brivido per i padroni di casa al 10’, Zuberek serve Topalovic sul quale si oppone con bravura Boseggia, risponde il Novara con Alberti che servito da Di Cosmo calcia troppo debolmente da buona posizione per impensierire Melgrati, al 19’ il Novara pareggia, Arboscello coglie di sorpresa la difesa avversaria, perfetto il suo cross per Da Graca che non manca l’appuntamento con il pareggio. Grande doppia occasione per il Novara al 43’, la conclusione a colpo sicuro di Arboscello viene fermata da Alberti, sul prosieguo dell’azione Donadio calcia alto sulla traversa; finisce uno a uno per un buon Novara.
Marcatori: 23’Topalovic (I), 19’st Da Graca (N).
Novara (4-3-1-2): Boseggia; D’Alessio, Lorenzini, Khailoti (18’Citi), Valdesi; Di Cosmo (15’st Arboscello), Ranieri, Collodel; Donadio; Alberti, Da Graca (47’st Ledonne). All. Zanchetta
Inter U23 (3-4-1-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Cinquegrano (35’st Avitabile), Fiordilino, Topalovic (22’st Bovo), Cocchi (35’st David); Kamate; Spinacce, Zuberek (22’st La Gumina). All. Vecchi
Arbitro: Bozzetto di Bergamo.
Note: Corner 7-5. Ammoniti Citi per il Novara Prestia, Topalovic, Kamate, Bovo e Cinquegrano per l’Inter U23. Spettatori 2147, 1219 abbonati e 928 paganti.