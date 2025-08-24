Cremonese-Sassuolo 3-2, brutta sconfitta nel finale
Seconda sconfitta nelle prime due giornate per il Sassuolo, che questa volta perde malamente allo stadio Zini contro la Cremonese di mister Davide Nicola. I grigiorossi sono infatti a punteggio pieno dopo due giornate visto che avevano perso all'esordio contro il Milan.
Nella prima frazione di gioco partono meglio i neroverdi, ma alla mezz'ora i padroni di casa trovano un uno-due incredibile nell'arco di una manciata di minuti. Al 37' un corner di Vandeputte trova la testa di Terracciano per la rete del 1-0; tempo un giro di orologio e arriva il raddoppio del Mudo Vasquez che corregge in rete un tiro di Sanabria. La reazione del Sassuolo è sui piedi di Pinamonti che centra la traversa sugli sviluppi di corner.
Nella ripresa gli emiliani scendono in campo con un altro piglio e trovano il pari al minuto 63 con Pinamonti su assist di Volpato. Dieci minuti dopo, una follia in area di Grassi regala il penalty al Sassuolo. Dal dischetto non sbaglia il solito Domenico Berardi, fresco di rinnovo fino al 2029. Tutto da rifare per la Cremonese, sfortunata anche nell'annullamento di un gol a Okereke al 83'.
Nel finale succede di tutto: prima il Sassuolo va vicino alla vittoria con Iannoni, poi viene assegnato un calcio di rigore per fallo di Fadera su Floriani Mussolini. Dal dischetto si presente De Luca che non sbaglia a regala la vittoria ai suoi. 3-2 il risultato finale in favore dei grigiorossi.