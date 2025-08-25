Dolomiti Bellunesi-Novara, Zanchetta ne convoca 22 - I AM CALCIO ITALIA

Riccardo Collodel
Sono 22 i giocatori convocati da Zanchetta per la sfida odierna che vedrà il Novara opposto alle Dolomiti Bellunesi, tanti assenti per l'allenatore azzurro che non potrà contare sul nuovo arrivo Raffaelli arrivato ieri dall'Ascoli. Indisponibili Morosini, Lanini, Khailoti, Bertoncini, Perini, Ganz e Asencio, tra i convocati invece c'è Agyemang dato per sicuro partente.

Portieri: Boseggia, Negri, Rossetti

Difensori: Agyemang, Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Faye, Lartey, Lorenzini, Valdesi

Centrocampisti: Arboscello, Collodel, Cortese, Di Cosmo, Ledonne, Maressa, Ranieri

Attaccanti: Alberti, Da Graca, Donadio

