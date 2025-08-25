Dolomiti Bellunesi-Novara, Zanchetta ne convoca 22
Sono 22 i giocatori convocati da Zanchetta per la sfida odierna che vedrà il Novara opposto alle Dolomiti Bellunesi, tanti assenti per l'allenatore azzurro che non potrà contare sul nuovo arrivo Raffaelli arrivato ieri dall'Ascoli. Indisponibili Morosini, Lanini, Khailoti, Bertoncini, Perini, Ganz e Asencio, tra i convocati invece c'è Agyemang dato per sicuro partente.
Portieri: Boseggia, Negri, Rossetti
Difensori: Agyemang, Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Faye, Lartey, Lorenzini, Valdesi
Centrocampisti: Arboscello, Collodel, Cortese, Di Cosmo, Ledonne, Maressa, Ranieri
Attaccanti: Alberti, Da Graca, Donadio
Leggi altre notizie:NOVARA FC DOLOMITI BELLUNESI Serie C Girone A