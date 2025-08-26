Novara FC, Zanchetta commenta il secondo pareggio

A Fontanafredda contro la squadra Dolomiti Bellunesi il Novara FC deve digerire un altro pareggio. C’è chi sceglie di accontentarsi e chi di vedere una possibile vittoria mancata. Mister Andrea Zanchetta rimane sempre diplomatico nelle sue dichiarazioni anche se trapela una sottile preoccupazione che solo gli ascoltatori più pignoli hanno colto.

Poco ma sicuro.” Ci è mancata ancora un pò di lucidità nelle ultime scelte e anche sottoporta, soprattutto i primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo avuto tre grosse palle gol che dobbiamo assolutamente concretizzare se no le partite non le vinciamo questo è poco ma sicuro”.

Concretezza. “Alla fine il risultato è anche giusto, dopo un inizio in cui abbiamo faticato un po’ poi abbiamo fatto un gol, abbiamo fatto bene e giocato meglio mentre quando abbiamo preso gol abbiamo faticato un pochino. Nel secondo tempo siamo partiti molto bene però mi aspettavo che potessimo concretizzare perché abbiamo avuto occasioni da gol. Poi a questo punto diventa tutto possibile: calcio d’angolo, punizione, un giocatore che calcia molto bene può metterti in difficoltà quindi la partita la poteva vincere e perdere chiunque e poi abbiamo avuto due o tre ripartenze che con più qualità e più lucidità bisogna sfruttare, per lo meno tirare in porta”.

Emergenza. “Un briciolo d’insoddisfazione perché siamo in grande emergenza, la squadra cerca sempre di fare la partita con grande voglia e grande agonismo però anche un po' di rammarico perché avremmo potuto anche vincere. In tante altre volte li avevamo gestiti bene, forse ci è mancata nel primo tempo la capacità di mettere pressione su chi aveva la palla”.

Lanini. “Sinceramente sono più orientato a vedere se recupero dei giocatori : Lanini è inutile rischiare con un giocatore che quando va in partita poi non ha la possibilità di gestirsi, rischiando l’infortunio con lui sarebbe una stupidaggine, poi può succedere in qualsiasi momento. Col Trento uno spezzone forse potremmo anche vederlo”.

Infermieria. “Bertoncini ha una situazione complicata, un dolore plantare che non sai quando ti da’ tregua, lui è “mortificato2” perché vorrebbe aiutarci ed essere qui ma si è allenato gli ultimi due giorni ma a dire che sarà a disposizione è difficile. Anche Basso è tutto da vedere”.

Mezze stagioni, mezzi campioni. “E’ stata una settimana dove le temperature si sono abbassate e oggi faceva caldo e non è facile, i ragazzi però hanno speso e dato tutto. Citi era cotto perché veniva da tre giorni di influenza ed è stato bravo a tenere duro e rendersi disponibile. Questo è quello che voglio vedere, è nell’emergenza che si vede il gruppo , stiamo costruendo qualcosa di buono e sicuramente va alimentato. Faye l’abbiamo visto tre o quattroo giorno, ha dimostarto di avere caratteristiche anche solo fisiche che gli permettono di stare in campo , ci vuole sempre un po di coraggio con i giovani”.

Trapela una bella insoddisfazione anche dal suo linguaggio non verbale e parlare del cambio climatico per giustificare performance poco finalizzanti di atleti di Serie C è più scioccante che iniziare a lavorare dopo 2 mesi di ferie. O comprare portieri e centrocampisti con Minelli e Calcagni a prendere polvere.