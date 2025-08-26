Dol.Bellunesi-Novara 1-1, un altro pari per gli azzurri
Un altro pareggio per il Novara che torna dal campo delle Dolomiti Bellunesi con un punto derivante dall’uno a uno scaturito contro la neo promossa formazione di Zanini, si decide tutto nel primo tempo quando Toci risponde a Da Graca.
Bel primo tempo, giusto l’uno a uno all’intervallo Al 4’ subito pericolosi i padroni di casa con Mignanelli che scheggia la traversa, al 10’ Olonisakin di testa impegna Boseggia, al primo affondo il Novara passa in vantaggio, tacco di Alberti per Da Graca che non sbaglia. Al 21’ ci prova Collodel da fuori area, para Consiglio; al 33’ i locali pareggiano, Burrai serve Toci che elude l’intervento di due difensori e segna, secondo sigillo stagionale dopo quello dell’esordio.
Il Novara spreca ad inizio ripresa e nel finale rischia di perdere Parte bene il Novara, Da Graca al 5’ da posizione defilato sfiora il due a uno; al 6’ Donadio impegna severamente Consiglio dal limite dell’area, al 15’ Consiglio anticipa Da Graca al momento della stoccata vincente. Al 27’ il nuovo entrato Brugnolo costringe ad un intervento con i pugni Boseggia, nel finale l’estremo azzurro si deve opporre a Mignanelli.
Marcatori: 16’Da Graca (N), 33’Toci (D).
Dolomiti Bellunesi: Consiglio, Alcides, Milesi, Barbini, Clemenza (25’st Brugnolo), Mignanelli, Olonisakin, Gobetti (15’st Saccani), Toci (25’st Marconi), Agosti (15’st Mutandà), Burrai. All. Zanini
Novara: Boseggia, Citi (34’st Faye), Di Cosmo, Alberti, Donadio, Collodel (34’st Agyemang), Da Graca (40’st Ledonne), Ranieri, Lorenzini, Valdesi, D’Alessio (40’st Arboscello). All. Zanchetta
Arbitro: Spina di Barletta.
Note: Corner 3-5. Ammoniti Mignanelli per le Dolomiti Bellunesi, Citi e Lorenzini per il Novara.