Bari, Castrovilli si presenta: "Tornare a casa fa sempre bene"

E' il giorno di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista biancorosso si presenta ufficialmente a giornalisti e tifosi dalla sala stampa. L'esperienza è il quid in più che può aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Fabio Caserta, i trofei non sono mancati in questi anni lontano dalla sua Bari, conquistando l'Europeo nel 2021. L'aspetto primario su cui lavorare sarà il ritmo partita e lo stato di forma per fare la differenza. "Tornare a casa fa sempre bene, è stata la scelta più giusta da fare", è il manifesto d'amore esposto dal centrocampista, dal primo giorno in cui è ritornato ad indossare la sua seconda pelle. Una scelta dettata dal cuore e dalla mente, perché in questi anni, Castrovilli, non ha mai smesso di crederci nonostante qualche infortunio di troppo; ritornare a casa significa ritrovare gli amici di sempre, i parenti e, soprattutto, giocare con maglia della squadra della propria città è un aspetto determinante per recuperare le giuste motivazioni e alimentare il proprio motore avvicinandosi ai livelli che noi tutti conosciamo.

"Il Bari mi ha lanciato e spero che insieme rinasciamo", una sottolineatura forte di Gaetano Castrovilli, nel corso della sua conferenza stampa. Il Bari in questi anni ha sempre ambito alla promozione in A, pensiero alimentato nettamente da una tifoseria presente in massa sia in casa che fuori casa. Lato societario, non sempre c'è stata la stessa determinazione, anzi, le divergenze con i tifosi ci sono e ci saranno nel breve periodo. Castrovilli ha attraverso momenti difficili a causa degli infortuni, il Bari ha vissuto momenti di tensione ed ora che il destino di entrambi si incrocia sulla stessa strada, il riscatto è il sentimento comune. "Sarà una stagione importante per tutti noi e per la città. Tornare a Bari, in un'altra categoria, significa tanto per me. Non è mai scendere di categoria, evidenzio. Tuttavia, mi aiuterà molto a livello mentale perché sono innanzitutto tifoso di questi colori", ha aggiunto Castrovilli. Parlando del gruppo. Il centrocampista pugliese spende parole di apprezzamento per mister Fabio Caserta, un allenatore molto capace (i playoff a Catanzaro, la sorpresa insieme alla Juve Stabia la scorsa stagione, parlano per lui): "Mi sento importante, ma credo che tutti saranno e sono attualmente fondamentali alla causa, come ci ha fatto comprendere fin dal primo giorno il mister. Appena sono arrivato ho trovato un gruppo bellissimo, oltre a grandi calciatori ho incontrato grandi persone e questo aiuta molto. Attraverso l'entusiasmo possiamo raggiungere i nostri traguardi. Siamo giovani e vogliamo dimostrare tanto".

Nel calcio i dettagli, come sempre, fanno la differenza. Lo sa bene Castrovilli, che cita l'esperienza in Nazionale e la vittoria degli Europei nel 2021. La solidità di gruppo, l'alchimia giusta e la fame comune per raggiungere un unico obiettivo sono gli elementi chiave per arrivare al traguardo con soddisfazione. La qualità tecnica non si discute, né di Castrovilli né dell'intero reparto costruito dal duo Magalini-Di Cesare; il primo passo sarà mantenere l'entusiasmo visto in queste settimane e lavorare sodo per avere la massima condizione e determinazione in tutta la stagione.