Team Altamura, cercasi tre punti con la Cavese

Cercasi tre punti. La sfida al Tonino D'Angelo di domenica mette di fronte due squadre alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il tecnico biancorosso, Devis Mangia, non è preoccupato, ha avuto modo di analizzare gli errori dei suoi nelle sfide con Casertana e Crotone. Tuttavia, i sette goal incassati, tre con la Casertana e quattro tra le mura amiche con il Crotone, sono un campanello d'allarme. Le reti scarseggiano, una, se consideriamo anche il match di Coppa Italia Serie C perso con il Casarano. Ci si aspetta una reazione e l'occasione di avercela in casa, davanti ai propri tifosi, è ghiotta e diventa quasi d'obbligo.

A far visita è la Cavese, squadra allenata da Fabio Prosperi, certamente un avversario ostico considerata la necessità di far punti e riscattare la sconfitta arrivata nello scorso turno per mano del quotatissimo Catania. Un solo punto conquistato, a domicilio, la prima giornata con il Sorrento. La compagine campana ha ufficializzato, nelle battute finali della campagna trasferimenti, il suo nuovo bomber. E' Leonardo Ubaldi, come sottolinea la testata giornalistica Tuttocavese.com che riprende il comunicato ufficiale della società. Il 26enne arriva dal Rimini firmando un contratto biennale fino al 2027. Domenica sera, alle ore 20:30 fischio di inizio, ci si attende la bolgia al D'Angelo, con i ragazzi di Mangia chiamati a sbloccarsi e regalare la prima gioia di questo campionato di Serie C.