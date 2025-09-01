Gozzano, lo stadio intitolato alla memoria di Alberto Allesina

Alberto Allesina è stato una figura centrale del tessuto sociale di Gozzano, non solo per la sua vicinanza alla squadra di calcio locale - sua creatura condotta fino a varcare le soglie del mondo professionistico approdando in Serie C - ma anche per l'impegno a livello imprenditoriale da co-proprietario della ditta Far, colosso nel settore della rubinetteria.

Sono passati ormai sei anni da quel giugno del 2019 che ha segnato, dopo una lunga malattia, la fine del percorso di vita dell'imprenditore e Presidente del Gozzano ma nessuno in casa rossoblu ha dimenticato quello che Allesina ha fatto per la società e per il centro cusiano, dotato di un nuovo impianto in cui la squadra ha giocato le gare interne di Lega Pro ma solo nella seconda stagione dopo il temporaneo "esilio" al "Silvio Piola" di Vercelli, quella che Allesina stesso non ha fatto in tempo a vedere.

E questo stadio, il cui rinnovamento il patron cusiano ha fortemente voluto e che è storicamente stato intitolato al Marchese Alfredo D'Albertas, da mercoledì sera porterà proprio il nome di Alberto Allesina continuando un'unione con i colori rossoblu della famiglia che adesso diventa indissolubile. Alla presenza di tutte le autorità legate al comune cusiano - a cominciare dalla Sindaca Carla Biscuola - e della famiglia Allesina rappresentata dalla moglie Marilena, dalla figlia Gloria e dall'amato nipote Alberto, oltre a tantissima gente comune e tifosi della squadra che non hanno voluto mancare a questo evento, è stata scoperta la targa con la nuova intitolazione nel portone antistante l'ingresso principale adibito all'entrata della tifoseria ospite, rimarcando con parole molto partecipate tutto quello che il patron Allesina aveva fatto per il "suo" Gozzano.

A corredo della serata, prima e dopo la cerimonia di intitolazione dello stadio, si è tenuto il classico Torneo Allesina con in campo, oltre che la squadra di casa, anche Verbania ed Arona. Il trofeo è andato proprio alla compagine biancocerchiata di Magni ma è stata solo una parentesi in una serata dedicata interamente al ricordo di Alberto Allesina.