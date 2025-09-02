Casarano-Benevento 1-0, un autogol di Pierozzi decide l'incontro

Troppi errori e poco cinismo sottoporta per la Strega, che esce sconfitta al 'Giuseppe Capozza' per 1-0. La partita sembra iniziare per il verso giusto per la formazione giallorossa, la quale mantiene il pallino del gioco per buona parte del primo tempo. Due azioni da gol importanti non sfruttate, la prima capita tra i piedi di Prisco, che a tu per tu spara addosso al portiere avversario. La seconda invece, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Carfora svetta di testa prima di tutti e manda a lato di poco. Il Casarano prende coraggio verso la fine della prima frazione di gioco, con una conclusione dritta in porta di Ferrara, prontamente respinta in corner da Vannucchi.

Nella ripresa entrano Manconi e Della Morte, ma le azioni diminuiscono e il ritmo della gara diventa sempre più lento. Al 72' sembra esserci la svolta, con Ricci che cade in area dopo un contatto con Logoluso e l'arbitro che fischia il rigore per gli ospiti. Dopo la consueta revisione al FVS, richiesta dalla panchina del Casarano, il rigore viene annullato e la partita prosegue. L'ingresso in campo di Leonardo Perez cambia completamente l'andamento del match. Lo stesso attaccante dei salentini infatti, dopo un'azione personale, arriva davanti alla porta, mette il pallone in mezzo e trova la sfortunata deviazione di Pierozzi che manda la palla in rete e porta i padroni di casa in vantaggio.

Da allora il match non cambia più, prova anche a raddoppiare la squadra di Di Bari, ma i tentativi vengono facilmente murati dalla difesa sannita. Spazio anche per Tumminello negli ultimi 5 minuti. Al 98' arriva il fischio finale, il Benevento perde la sua prima partita stagionale e rimane fermo a quota 6 punti in classifica