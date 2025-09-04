Team Altamura - Cavese, le formazioni ufficiali
Mancano meno di trenta minuti al fischio di inizio della terza giornata di Serie C. Al Tonino D'Angelo è di scena la sfida che mette di fronte Team Altamura e Cavese. Andiamo ad elencare i rispettivi undici in campo.
Team Altamura: 22 Viola, 30 Nazzaro, 13 Poli, 38 Nicolao, 18 Silletti (C), 4 Pinto, 32 Lepore, 16 Grande, 10 Curcio, 7 Rosafio, 14 Simone
A disposizione di mister Devis Mangia: Mbaye, Perez Ganfornina, Franco, Crimi, Dimola, Zazza, Florio, Esposito, Mogentale, Spina, Fasanelli
Cavese: 12 Boffelli, 13 Evangelisti, 18 Piana, 27 Loreto, 77 Amerighi, 23 Munari, 21 Fornito, 14 Pelamatti, 10 Fella, 11 Diarrassouba, 7 Sorrentino
A disposizione di mister Fabio Prosperi: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Barone, Guida, Cionek, Ubaldi, Nunziata, Orlando, Dincoronato, Bolcano, Fusco