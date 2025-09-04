Novara-Trento 1-1, gli azzurri hanno la “pareggite”

Terzo pareggio e terzo uno a uno stagionale per il Novara che non riesce a superare il Trento e sale a tre punti in classifica. Si decide nel giro di due minuti, a Giannotti risponde Alberti, rimpianti in casa Novara per non aver sfruttato l’ultimo quarto di partita in superiorità numerica. Ora Lanini e compagni sono attesi da due derby, quello del Ticino contro la Pro Patria e quello delle risaie contro la Pro Vercelli, obbligatorio centrare la prima vittoria stagionale.

Alberti risponde a Giannotti, la prima frazione termina uno a uno Al 7’ pericoloso l’ex Di Cosmo con un colpo di testa che termina alto sulla traversa, al 17’ sembra gol fatto per il Novara quando Citi da due passi incorna, Barlocco è bravissimo a digli di no. Al 37’ il Trento passa in vantaggio, Capone serve Giannotti che viene lasciato calciare indisturbato, Boseggia non può nulla, il vantaggio degli ospiti dura due minuti, cross di Da Graca per Alberti il cui piatto non lascia scampo a Barlocco.

Il Novara non approfitta della superiorità numerica, finisce con un altro pareggio Bisogna aspettare il 21’ per vedere un tentativo del Novara con Donadio, il destro a girare dell’ex Borgosesia termina a lato; al 22’ Aucelli riceve il secondo giallo e lascia i suoi in dieci, al 29’ cross di Donadio per Collodel la cui girata di testa termina fuori, Zanchetta si gioca la carta Lanini ma il risultato non cambia più.

Marcatori: 37’Giannotti (T), 39’Alberti (N).

Novara: Boseggia; Valdesi, Citi (18’st Bertoncini), Lorenzini, Agyemang, Di Cosmo (13’st Basso), Ranieri (18’st Malaspina), Collodel (28’st Arboscello), Donadio, Alberti, Da Graca (29’st Lanini). All. Zanchetta

Trento: Barlocco, Trainotti, Cappelletti, Giannotti, Pellegrini (21’st Ebone), Fossati (37’st Mehic), Cruz (12’Capone), Aucelli, Triacca, Maffei (37’st Miranda), Chinetti (21’st Benedetti). All. Tabbiani

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Note: Corner 5-4. Ammoniti Collodel, Donadio, Malaspina ed Arboscello per il Novara, Aucelli e Mehic per il Trento. Espulso al 22’ del secondo tempo Aucelli per somma di ammonizioni. Spettatori 1835.