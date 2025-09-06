Triggiano, mister Mongelli: "Lavoriamo per essere pronti"

La redazione di IamCalcio Bari ha incontrato mister Nicola Mongelli, tecnico del Triggiano Calcio, per fare il punto della situazione dopo le prime settimane di allenamento in vista della prossima stagione, ormai alle porte. La compagine biancoceleste giocherà nel Centro Sportivo locale Principe di Piemonte, il primo acquisto per affrontare la stagione con il pieno sostegno dei tifosi, entusiasti senz'altro di vedere la squadra della propria città disputare le partite in casa a Triggiano. La squadra ha portato avanti un mercato importante per alzare l'asticella nell'imminente campionato di Prima Categoria.

Alla luce delle prime due uscite con Noicattaro e Real Sannicandro, quali sono state le sensazioni?

È sempre difficile fare delle valutazioni nelle prime uscite perché si ha nelle gambe la fatica dei primi giorni di preparazione. Tuttavia, non nascondo che ci sono cose positive e, soprattutto, aspetti su cui lavorare. Abbiamo a disposizione 20 giorni prima dell'inizio del campionato, quindi il lavoro dobbiamo basarlo molto sui concetti tattici avendo metà squadra formata da calciatori nuovi.

Fra un mese inizia il secondo campionato di Prima Categoria del Triggiano Calcio, una nuova realtà molto ambiziosa. Quale è la sua idea sul campionato in generale dopo il primo anno, ci sono delle squadre che partono avanti secondo lei?

Questa è una società creata appena un anno fa, voluta da un gruppo di amici stanchi di non vedere il Triggiano nei palcoscenici che gli competono nel mondo del calcio. Abbiamo avuto un ottimo impatto la scorsa stagione arrivando sesti. Chiaramente la volontà è di provare a fare meglio dello scorso anno. Cercheremo di avere un piazzamento playoff, poi chissà, vedremo cosa accadrà nel corso del campionato Anche perché bisogna capire quale società vorrà provare a vincere la regular season. Al momento non sappiamo ancora in quale girone staremo ma se dovessimo restare nel girone A , penso che Manfredonia, San Giovanni Rotondo e forse le squadre retrocesse dalla promozione saranno le outsider. Da non sottovalutare l'Ideale Bari.

Una domanda personale. Ha esperienza con la Match Analysis, quanto è importante insegnare determinate situazioni di gioco ai suoi calciatori dopo un’analisi approfondita di una partita nel contesto dilettantistico?

Ho acquisito il diploma di Match Analyst qualche anno fa con la SICS. E' sicuramente un metodo e un qualcosa in più nello studio soprattutto per la tua squadra, osservare le cose che son state fatte bene e quelle no. Tuttavia, nel mondo dilettantistico non è ancora un mezzo utilizzato sia per i costi, sia per le risorse umane. In serie D e anche in Eccellenza parecchie squadre lo utilizzano adesso anche per l'analisi della squadra avversaria. E' un mezzo utile per chi se lo può permettere ma, chiaramente, è sempre il rettangolo di gioco che decide il verdetto finale.