Bari, il punto della situazione in vista della trasferta di Modena

Ripartire dall'entusiasmo e dagli applausi dei propri sostenitori al termine della gara con il Monza, l'ultima prima della sosta per le Nazionali. Il calendario, al rientro, presenta un altro avversario tosto, il Modena, nel fortino del Braglia. Come ha evidenziamo l'ufficio stampa del Modena, nelle prime ventiquattro ore dalla vendita dei biglietti, mille sono stati acquistati per il settore ospiti. Come sempre, ci si attendono tantissimi tifosi baresi, pronti a far sentire la propria vicinanza alla squadra. Il buon pareggio con il Monza e la sconfitta a Venezia portano indicazioni positive, considerando anche il valore delle squadre affrontate, di certo tra le favorite nella lotta alla promozione in Serie A.

Partendo dalla difesa, potremmo affermare che il Dorval schierato nella difesa a quattro raggiunge la sufficienza restando alle due prime gare. Certo, i margini di miglioramento ci sono. La coppia Nikolaou-Vicari è in fase di rodaggio. A centrocampo ci sarà abbondanza e in attesa di recuperare al 100% Gaetano Castrovilli, a giocarsi una maglia saranno Pagano, Maggiore e Darboe. Innesti di estrema qualità, di esperienza. Il classe 2004 di proprietà della Roma si è presentato bene nelle prime due partite di Serie B, dimostrando di essere un giovane di prospettive, intraprendente e duttile al gioco di mister Fabio Caserta. Verreth è la mente, Braunöder è l'equilibratore e aggiunge stabilità a un reparto frizzante. In attacco potrebbe essere riproposto il trio Sibilli - Moncini - Partipilo. Scalpita Rao.

Tuttavia, arrivano buone notizie dall'infermeria, Gytkjaer ritorna in gruppo e potrebbe essere la mossa in più per la panchina di Caserta. Un Bari con tante soluzioni, aspettando l'estro di Mirko Antonucci, trequartista che sta recuperando la piena condizione e l'inserimento graduale nel gruppo. Tanta creatività, inventiva ma anche solidità, come Andrea Meroni, leader silenzioso ex Reggiana, molto solido e prezioso per essere solo un'alternativa a Nikolaou e Vicari. Il roster a disposizione di mister Caserta è importante e ricco di soluzioni. Il Modena è partito con uno score positivo: vittoria a domicilio al Luigi Ferraris di Genova e pareggio amaro - in superiorità numerica - casalingo con l'Avellino. Tuttavia, si sa, dopo la fine della campagna trasferimenti, le rose diventano complete e si avverte un'altra serenità nei volti degli allenatori. Serve una prestazione da Bari, una conferma di quanto visto nelle prime due gare e, possibilmente, il colpaccio per i primi tre punti del campionato.