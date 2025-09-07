Coppa Italia Serie D, ecco i Trentaduesimi: 32 sfide da dentro o fuori - I AM CALCIO ITALIA

Coppa Italia Serie D, ecco i Trentaduesimi: 32 sfide da dentro o fuori

Coppa Italia Serie D
Coppa Italia Serie D
ItaliaSerie D

La Coppa Italia Serie D 2025/2026 entra nel vivo. Dopo il Primo Turno, il Dipartimento Interregionale della LND ha ufficializzato gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di finale, in programma l’8 ottobre alle ore 15:00 in gara secca. In caso di parità al 90’, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari, come previsto dal regolamento.

Da qui in avanti, la competizione seguirà il tabellone principale in stile tennistico, che conduce fino alla finalissima. Le squadre qualificate arrivano da un Primo Turno combattuto e ricco di sorprese, culminato nel passaggio di 64 club ora divisi in 32 match.

Ecco gli accoppiamenti ufficiali dei Trentaduesimi di finale:

Gara 1: Asti – Chisola

Gara 2: Ligorna – Novaromentin

Gara 3: Vado – Sestri Levante

Gara 4: Tau Altopascio – Pistoiese

Gara 5: Prato – Aquila Montevarchi

Gara 6: Correggese – Imolese

Gara 7: Piacenza – Progresso

Gara 8: Pavia – Sant’Angelo

Gara 9: Nuova Sondrio – Breno

Gara 10: Folgore Caratese – Club Milano

Gara 11: Milan Futuro – Varesina

Gara 12: Brusaporto – Virtus Ciserano Bergamo

Gara 13: Chievo Verona – Rovato Vertovese

Gara 14: Este – Vigasio

Gara 15: Cjarlins Muzane – Brian Lignano

Gara 16: Luparense – Mestre

Gara 17: Orvietana – Siena

Gara 18: Follonica Gavorrano – Valmontone

Gara 19: Forsempronese – Ancona

Gara 20: Foligno – Atletico Ascoli

Gara 21: Notaresco – Termoli

Gara 22: Albalonga – L’Aquila

Gara 23: Grosseto – Unipomezia

Gara 24: Trastevere – Budoni

Gara 25: Savoia – Paganese

Gara 26: Città di Fasano – Gravina

Gara 27: Martina – Sarnese

Gara 28: Ferrandina – Francavilla

Gara 29: Nocerina – Gelbison

Gara 30: Sambiase – Reggina

Gara 31: CastrumFavara – Nuova Igea Virtus

Gara 32: Enna – Sancataldese

Appuntamento all’8 ottobre per un pomeriggio che promette emozioni, sorprese e la prima vera scrematura nella corsa al trofeo più ambito tra i dilettanti.

