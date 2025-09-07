Coppa Italia Serie D, ecco i Trentaduesimi: 32 sfide da dentro o fuori
La Coppa Italia Serie D 2025/2026 entra nel vivo. Dopo il Primo Turno, il Dipartimento Interregionale della LND ha ufficializzato gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di finale, in programma l’8 ottobre alle ore 15:00 in gara secca. In caso di parità al 90’, si andrà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari, come previsto dal regolamento.
Da qui in avanti, la competizione seguirà il tabellone principale in stile tennistico, che conduce fino alla finalissima. Le squadre qualificate arrivano da un Primo Turno combattuto e ricco di sorprese, culminato nel passaggio di 64 club ora divisi in 32 match.
Ecco gli accoppiamenti ufficiali dei Trentaduesimi di finale:
Gara 1: Asti – Chisola
Gara 2: Ligorna – Novaromentin
Gara 3: Vado – Sestri Levante
Gara 4: Tau Altopascio – Pistoiese
Gara 5: Prato – Aquila Montevarchi
Gara 6: Correggese – Imolese
Gara 7: Piacenza – Progresso
Gara 8: Pavia – Sant’Angelo
Gara 9: Nuova Sondrio – Breno
Gara 10: Folgore Caratese – Club Milano
Gara 11: Milan Futuro – Varesina
Gara 12: Brusaporto – Virtus Ciserano Bergamo
Gara 13: Chievo Verona – Rovato Vertovese
Gara 14: Este – Vigasio
Gara 15: Cjarlins Muzane – Brian Lignano
Gara 16: Luparense – Mestre
Gara 17: Orvietana – Siena
Gara 18: Follonica Gavorrano – Valmontone
Gara 19: Forsempronese – Ancona
Gara 20: Foligno – Atletico Ascoli
Gara 21: Notaresco – Termoli
Gara 22: Albalonga – L’Aquila
Gara 23: Grosseto – Unipomezia
Gara 24: Trastevere – Budoni
Gara 25: Savoia – Paganese
Gara 26: Città di Fasano – Gravina
Gara 27: Martina – Sarnese
Gara 28: Ferrandina – Francavilla
Gara 29: Nocerina – Gelbison
Gara 30: Sambiase – Reggina
Gara 31: CastrumFavara – Nuova Igea Virtus
Gara 32: Enna – Sancataldese
Appuntamento all’8 ottobre per un pomeriggio che promette emozioni, sorprese e la prima vera scrematura nella corsa al trofeo più ambito tra i dilettanti.