Al via la Coppa di Prima. 30 società per l'ammissione in Seconda

Il Comitato Regionale Campania ha ufficializzato l’elenco delle 65 squadre iscritte alla Coppa Campania di Prima Categoria che aprirà i battenti nel weekend del 20 e 21 settembre 2025, segnando il debutto stagionale per molte formazioni pronte a competere sia per la gloria che per l’accesso agevolato alla categoria superiore.

Come previsto, la vincente e le società partecipanti potranno usufruire dei benefici stabiliti dai criteri di ammissione alla stagione sportiva 2026/2027. Un'opportunità che conferma il valore strategico della Coppa Campania nel panorama dilettantistico regionale.

Le squadre iscritte alla Coppa Campania Prima Categoria 2025/2026:

A.C. Folgore Cappella, A.S.D. Bagnese Calcio, Academy San Nicola, Akropolis 2021, Atletico Bellizzi 1990, Atletico Faiano, Baronissi Calcio 2010, Bracigliano, Calcio Campagna, Carinola, Casamarciano, Caserta Neapolis, Cervino Calcio, Cervus22, Città di Sant’Arpino, Città di Torre del Greco, Club Serre Calcio, Di Roberto, Durazzano Calcio, F.C. Barrese Ester, Fidelis Agro, Football Club Lago Patria, Football Club Mondragone, Giffonese, Grumese Calcio, Imbriani Team Associazione, K Team Casalnuovo, Lacco Ameno 2013, Leopardi Calcio, Lettere, Libertas Stabia Next Gen, Mariglianese Calcio, Maued Calcio, Michele Amodeo Monteforte, Montecalvario Calcio, Montoro, Nola York City FC, Nuova Antoniana 2019, Polisportiva Bisaccese, Polisportiva Etruria, Progetto Giovani Marigliano, Quarto Calcio 1962, Real Carillia, Real Casarea, Real Sianese 1961, Real Virtus Baia 1947, S. Giovanni Battista, S.S.C. Capua, Salerno Guiscards, San Sebastiano F.C., San Vitaliano 1989, Sangennarese 1916, Sanità United 2019, Sapri Soccer School Cilento, Siano Calcio 2017, Sidus Rotondi, Sport Club 85 Tramonti, Sporting Club Palomonte, SV Atletico Agropoli, Teano Calcio 1939, Tre Torri San Marcellino, Viribus Unitis 1917, Vitulazio Calcio, Volla United 2024, We Benevento United.

Ammissioni al Campionato di Seconda Categoria 2025/2026.

Il Comitato Regionale ha inoltre pubblicato l’elenco delle 30 società che hanno presentato regolare richiesta di ammissione al Campionato di Seconda Categoria per la stagione 2025/2026.

Le società che hanno chiesto l’ammissione:

A.S.D. Calcio Veri Amici, A.S.D. Cus Vesevo, A.S.D. Dinamo Monteverde, A.S.D. Real Gricignano, A.S.D. Virtus Faiano, Andreolana Sport, ASD Real Spartacus, Azzurra Paupisi Next, Benevento Next Gen E.N.H., Boys Melito, Etoile Montoro, F.C. Luogosano, Football Club Lago Patria, Football Club Montefalcone, Football Club Napoli Nord, Giancarlo Vindice Calcio, Macerata Calcio 2018, Olevanese 2025, Polisportiva Conza 2023, Real Anzano 2023, Real Camigliano, Real Taverna, Rinascita Afragola 2023, Rinascita Marzanese, Salza Irpina 1999, Salzano Team Calcio, Sporting Apollosa 1981, Valanfra Football Club, Valentino Mazzola, World Soccer Sant’Arpino.