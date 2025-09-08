Modena - Bari, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida del Braglia fra Modena e Bari, valida per la terza giornata di campionato della Serie B. Meno di mezz'ora al fischio d'inizio, andiamo a leggere le formazioni ufficiali.

Andrea Sottil partirà con il consueto 3-5-2:

1 Chichizola, 7 Zampano, 8 Santoro, 9 Gliozzi, 16 Gerli, 18 Pyhtia, 20 Nieling, 23 Di Mariano, 28 Adorni, 77 Tonoli, 99 Zanimacchia

Fabio Caserta risponde con il suo 4-3-3:

31 Cerofolini, 7 Sibilli, 8 Pagano, 11 Moncini, 21 Partipilo, 23 Vicari, 24 Dickmann, 27 Braunoder, 29 Verreth, 43 Nikolaou, 93 Dorval

Tutto pronto, dunque, allo start di una partita che si prospetta frizzante, tra due squadre molto attive in fase offensiva e tra le pretendenti a giocarsi le posizioni alte della classifica. Caserta cerca la prima vittoria in campionato dopo la sconfitta a Venezia e l'ottimo pareggio casalingo con il Monza, dall'altra Sottil che vorrà mantenere il trend positivo di questo inizio di stagione, vittoria al Ferraris con la Sampdoria e pareggio casalingo con l'Avellino.