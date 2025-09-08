Siracusa-Benevento 0-3, convincente prestazione dei giallorossi

Serviva una reazione e c'è stata, dopo la sconfitta di Casarano la truppa di Gaetano Auteri esce vittoriosa dal campo del Siracusa, come testimoniato dallo 0-3 finale.

Il Benevento ci prova sin da subito, si mostra propositivo e cerca il gol del vantaggio già nei primi dieci minuti. Prima una conclusione ravvicinata di Salvemini, deviata sulla traversa, poi è ancora il centravanti nativo di Andria, pochi minuti dopo, a presentarsi sottoporta, ma il suo tiro finisce addosso a Bonucci. Proprio il portiere del Siracusa si rivelerà il migliore in campo , respingendo altre due occasione da gol della Strega, prima con Lamesta e poi con Manconi allo scoccare della prima frazione di gioco.

Si va a riposo sullo 0-0 ma alla ripresa il Benevento la sblocca immediatamente. Minuto 46, Pierozzi sulla destra crossa verso l'area piccola, Salvemini anticipa tutti di zampata e fa 0-1. Il Siracusa non ci sta e inizia a spingere i giallorossi nella loro area. Azioni incessanti da manuale, palloni in mezzo e conclusioni da fuori, ma in ognuna di queste circostanze Vannucchi si fa trovare pronto, allontanando le minacce avversarie.

La Strega è ancora viva, non demorde e riesce anche a trovare il raddoppio. Manconi si smarca, arriva a tu per tu con Bonucci e insacca in rete. Lo stesso attaccante lombardo segna lo 0-3 definitivo, doppietta personale e gara chiusa. La squadra giallorossa ( allenata da Alessandro Monticciolo per via della squalifica di Auteri) torna alla vittoria e da' un forte segnale alle inseguitrici.