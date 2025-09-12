Pro Patria-Novara, Zanchetta ne convoca 23
Sono 23 i giocatori convocati da Zanchetta per il derby del Ticino odierno che vedrà il Novara opposto alla Pro Patria, ancora problemi in attacco dove a Morosini e Perini si aggiunge Alberti alla lista degli indisponibili.
PORTIERI: Boseggia, Raffaelli, Rossetti
DIFENSORI: Agyemang, Bertoncini, Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Faye, Lorenzini, Valdesi
CENTROCAMPISTI: Arboscello, Basso, Collodel, Cortese, Ledonne, Malaspina, Ranieri
ATTACCANTI: Da Graca, Donadio, Foti, Lanini
