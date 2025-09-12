Bari, passo indietro. A Palermo servirà un altro carattere

"Sono stati più cattivi e più bravi di noi" ha dichiarato Fabio Caserta nel post partita di Modena. Ci soffermiamo sull'atteggiamento del Bari. I biancorossi, al Braglia, non hanno mostrato il carattere giusto per dare una svolta a una partita che, a tratti, nei novanta minuti sembrava un monologo gialloblù. Il reparto offensivo, su tutti Sibilli e Partipilo, ha mostrato troppa prevedibilità, mentre Moncini in avanti era spesso isolato. Rao, invece, entrato nel secondo tempo, non ha dato la giusta scossa ai suoi compagni. E' giusto non puntare il dito contro nessuno, siamo solo alla terza giornata di campionato, i punti e le prestazioni arriveranno ma ci si aspettava un passo in avanti e una continuità dopo le buonissime prestazioni con Venezia e Monza.

"La costruzione dal basso non è stato il problema, anche perché abbiamo fatto diversi lanci lunghi", ha evidenziato il tecnico. Ovviamente in questi casi, non entriamo nel tattico, non sarebbero queste le nostre competenze. Tuttavia, quando non ti imponi con il gioco, prendi le contro-misure e la metti sul piano fisico. Il Modena si è dimostrato superiore anche in questo aspetto. La qualità offensiva, con Di Mariano bravo a non dare riferimenti e la pressione dei centrocampisti in fase di non possesso hanno rappresentato le chiavi principali del match stravinto dai Canarini. Venerdì ci si attende una scossa sul piano dell'orgoglio, la trasferta non è delle più facili, il Palermo è la candidata principale, per molti, alla promozione diretta, ma ogni avversario va affrontato con determinazione e fame.

Una settimana fa abbiamo sottolineato l'importanza del gruppo e del feeling di una squadra completamente rinnovata. Non si era forti qualche settimana fa e non si è brocchi ora. Nel calcio conta il presente, il passato insegna a non commettere gli stessi errori. Il Bari deve pensare al presente. Ad oggi è necessario recuperare la migliore condizione possibile di alcuni giocatori determinanti come Partipilo, Castrovilli e Antonucci. Restiamo fiduciosi, il lavoro ripaga sempre e diamo, soprattutto, tempo al mister e al gruppo di trovare le mosse giuste per giocarsela con tutti.