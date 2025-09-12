Team Altamura, pareggio a reti inviolate contro l'Atalanta U23

Al Comunale di Caravaggio, il Team Altamura impatta con l'Atalanta U23, ritornando in terra pugliese con un punto prezioso. Dopo la vittoria casalinga con la Cavese ci si attendeva continuità nei risultati e così è stato. Devis Mangia - oggi sostituito in panchina dal suo secondo, Francesco Cudazzo - può ritenersi soddisfatto nonostante i tanti episodi da rivedere, errori sicuramente evitabili.

Il match è vivace sin dalle prime battute, Vavassori raccoglie un'ottima sfera partendo in posizione regolare e sorprendendo la linea difensiva della squadra murgiana, ma il suo tiro sfiora di poco la porta difesa da Viola. Dieci minuti dopo è sempre Vavassori a sgusciare sulla sinistra non trovando ancora una volta lo specchio. E' monologo nerazzurro, il secondo tempo comincia con lo stesso canovaccio, imbucata per Cissè che trova il palo a fermare la gioia del goal. Il Team Altamura soffre, l'Atalanta U23 è imprecisa sotto porta. Dopo il sessantesimo, i biancorossi crescono e ci provano con Giuseppe Simone, ma la sua conclusione in rovesciata non trova la porta. Gli uomini di Cudazzo vanno vicinissimi al goal al 74': calcio d'angolo, palla a Silletti che, all'altezza del dischetto non trova la precisione giusta per portare in vantaggio i suoi. Al 95' il direttore fischia la fine del match, pareggio a reti bianche e piccolo passettino in classifica per entrambe.

Domenica prossima il Team Altamura ritornerà al Tonino D'Angelo ed a far visita sarà il Trapani. Un match assolutamente da non sbagliare, considerando l'importanza dei punti nella fase iniziale della stagione, per non arrivare con il fiato sospeso alla fine. Servirà determinazione, concretezza ed attenzione in alcuni momenti della partita.