Novara FC, mister Zanchetta “Non ci gira niente”

Quarto pareggio per il Novara FC, un match a casa della Pro Patria che non oltrepassa un tiepido 0-0. Assenze importanti in casa azzurra per gli infortuni di Khailoti, Di Cosmo, Perini ma soprattutto Alberti e Morosini mentre Lanini, ancora, non può garantire più di un quarto d’ora di gioco. (più Ghiringhelli e Cannavaro). Mister Zanchetta commenta.

Dispiace. “Grande rammarico perché al di là di tutto ci sono ancora parecchie situazioni sotto porta che dobbiamo assolutamente fare gol e invece andiamo a casa ancora con il rammarico di un punto solo. Dispiace, soprattutto vedere i ragazzi che ci provano in tutte le maniere però dobbiamo anche essere più bravi, questo bisogna riconoscerlo anche se la partita su questo campo non era facile, abbiamo fatto il primo quarto d’ora non a grandi ritmi, loro ci hanno sorpreso un po’ sulle seconde palle poi dopo, sinceramente, non mi ricordo un tiro in porta della Pro Patria, forse dopo il primo minuto un tiro che ha parato Boseggia”.

Peccato. “Peccato ma andiamo avanti, non c’ è da piangersi addosso perché non serve a niente, c’è da lavorare e migliorare . Nel calcio poi ci sono momenti e momenti, questo è il momento che non ci gira niente”.

Capitalizzare. “Dopo l’espulsione di Masi abbiamo perso un po’ d’ordine dopo che eravamo in 11 contro 10 e questo non deve succedere perché quando trovi una squadra che si chiude tutta e gioca per ripartire e lo sa fare bene, può essere pericolosa quindi in quei 10 minuti siamo stati poco ordinati e poi ci siamo sistemati e abbiamo avuto le occasioni di vincere questa partita ( in 11 contro 9 per l’espulsione di Giudici) ma, come lo dico sempre in tante occasioni, bisogna iniziare a capitalizzare se no diventa dura”.

Ansia. Da Graca e Citi sprecano due reti: “Situazioni dove con un po’ più di lucidità forse si poteva portare a casa la partita, non so se sia colpa della frenesia. Ci manca questa vittoria e soprattutto una vittoria che pensiamo di meritare già da un po’ e questo ci gioca un po’ a sfavore nell’ ansia”.

Fuorigioco. Un gol annullato a Lanini per un fuorigioco non troppo chiaro di Da Graca nonostante la review: “Il gol l’abbiamo rivisto, come vi ho detto all’inizio va bene portare la tecnologia però secondo me non ci sono le basi per garantire la veridicità dell’azione. Non voglio recriminare su quello, abbiamo avuto le situazioni per fare gol e potevamo fare meglio”.

Futuro. “La mancanza di vittoria non si ripercuote nel futuro, se pensassi così dovrei smettere di allenare perché io penso che bisogna credere in quello che si fa e nel lavoro che si fa in settimana, se pensassi che avrebbe conseguenze in futuro sarebbe l’inizio della fine. Io credo che se lavori, a un certo punto le cose arrivano, io credo in questo”.

Anche noi, mister.