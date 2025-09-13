Pro Patria-Novara 0-0, a Busto si evidenziano i limiti azzurri

Quattro partite e quattro pareggi per il Novara che esce da Busto con tantissimi rimpianti, gli azzurri non approfittano della doppia superiorità numerica, colpiscono due legni e si vedono annullare un gol e non riescono a trovare la prima vittoria. Ora Ranieri e compagni sono attesi dal derby contro la Pro Vercelli di domenica prossima.

Più Novara rispetto alla Pro Patria ma il primo tempo finisce zero a zero Al 9’ si rende pericolosa la Pro Patria con Giudici ma la conclusione è troppo centrale per impensierire Boseggia, al 22’ Da Graca risponde per il Novara ma Rovida è attento, al 24’ Basso al rientro calcia altissimo sulla traversa, al 38’ destro di Donadio che termina appena alto, prima dell’intervallo un cross di Citi non trova nessuno pronto alla deviazione vincente.

Due legni e un gol annullato, il Novara non passa undici contro nove Clamorosa occasione per il Novara al 7’ della ripresa, Donadio da due passi centra in pieno la traversa, al 17’ la Pro Patria rimane in dieci per il secondo giallo a Masi. Paradossalmente il Novara ci mette un attimo ad assestarsi e la Pro Patria si rende pericolosa con Mastroianni che gira a lato, al 28’ Da Graca manca l’aggancio vincente in area, i padroni di casa sono pericolosi con delle ripartenze improvvise fino al 37’ quando Giudici per un brutto fallo viene espulso, Pro Patria in nove. Finale tutto di marca novarese, al 46’ viene annullata una rete a Lanini, al 49’ clamoroso palo di Citi a due passi dalla porta.

Pro Patria: Rovida, Reggiori, Di Munno, Orfei (19’st Mora), Mastroianni (41’st Aliata), Renelus (15’st Citterio), Ferri (42’st Schirò), Masi, Giudici, Motolese, Bagatti (1’st Di Marco). All. Greco

Novara: Boseggia, Bertoncini (41’st Dell’Erba), Citi, Donadio, Collodel (36’st Arboscello), Da Graca, Ranieri (34’st Malaspina), Lorenzini, Valdesi (35’st D’Alessio), Agyemang, Basso. All. Zanchetta

Arbitro: Iannello di Messina.

Note: Corner 1-5. Ammoniti Bagatti, Reggiori, Masi e Mastroianni per la Pro Patria, Lorenzini e Bertoncini per il Novara. Espulsi Masi al 18’del secondo tempo per somma di ammonizioni e Giudici al 37’ del secondo tempo per condotta violenta.