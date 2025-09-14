Valeri rinnova il contratto con il Parma fino al 2028
Parma Calcio annuncia che Emanuele Valeri ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028.
Appena 40 partite dopo il suo arrivo, Emanuele ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo, per la grande abnegazione negli allenamenti, per le performance ad alto livello in partita e per essere un leader con lo spirito gialloblu nel cuore. Un vero e proprio simbolo, un esempio per coloro che vogliono capire qual è il significato di Parma e di ciò che gli sta attorno: Emanuele ha colto in pochissimo tempo l’essenza dell’identità gialloblu, facendola propria e mettendola al servizio dei suoi giovani compagni, per aiutarli a crescere. Non ancora 27enne, ma con 40 presenze alle spalle in gialloblu, fra Serie A Enilive e Coppa Italia, portando con sé anche 2 gol nella massima serie (realizzati contro Venezia e Lecce nel 2024/25), l’esterno è stato titolare nei primi 4 match di questo avvio di stagione (tre in Serie A Enilive e una in Coppa Italia Frecciarossa): un percorso di crescita continua che fortifica la sua leadership in gialloblu.
Oggi tutto il Parma Calcio è orgoglioso che Emanuele continui a scrivere altre pagine di storia per il nostro Club e per i nostri tifosi!
