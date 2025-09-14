Un pareggio che sembra una sconfitta

Come già detto nel pezzo di cronaca il Novara visto a Busto Arsizio ha evidenziato dei limiti che si erano intravisti già contro il Trento, nel momento in cui siamo rimasti in undici contro dieci abbiamo fatto fatica, siamo stati poco pericolosi e addirittura la Pro Patria ha avuto qualche occasione. Inevitabilmente in undici contro nove abbiamo schiacciato i bustocchi riuscendo a sbagliare con Citi una rete facile facile; invece di dare la croce addosso al difensore dovrebbe iniziare a preoccuparci su qualche difetto che sembra oramai certo dei nostri ragazzi come quello della mancanza di reti, tre in quattro partite sono oggettivamente pochi; gli azzurri mi sembrano messi bene in campo, propositivi e sinceramente una vittoria potrebbe sbloccarli, al contrario una sconfitta potrebbe peggiorare la situazione? Non so, fatto sta che domenica bisogna vincere in qualsiasi modo, perché un successo potrebbe veramente rappresentare la svolta della stagione ma per essere sincero fino in fondo anche una sconfitta sarebbe un macigno non indifferente prima delle trasferte contro Brescia ed Albinoleffe. Mi aspetto un derby giocato meglio rispetto agli ultimi (non che ci voglia tanto…), con due squadre che cercheranno la vittoria non accontenta dosi di un pari che muoverebbe la classifica ma non farebbe di certo salire l’umore delle due piazze.

Non c’è bisogno di fare appelli, i tifosi azzurri stanno incitando la squadra nel migliore dei modi.

Forza ragazzi!!!

Avanti Novara!!!