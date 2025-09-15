Parma, Krause oggi festeggia il quinto anno di presidenza

Parma Calcio celebra oggi i cinque anni della presidenza di Kyle J. Krause.

Dal 18 settembre 2020, anno dell’acquisizione della maggioranza del Club, il percorso è stato caratterizzato da sfide e cambiamenti, che hanno portato a una crescita costante e a nuovi traguardi. L’impegno della famiglia Krause è stato importante e crescente, sempre a supporto di tutte le iniziative del Club, sia sul campo che fuori dal campo. In questi cinque anni è nato un rapporto indissolubile anche con la città di Parma e tutto il territorio: Kyle J. Krause, assieme alla sua famiglia, hanno il desiderio di rafforzarlo sempre più.

Oggi, inoltre, il Parma Calcio schiera quattro squadre nelle rispettive massime categorie, a testimonianza della solidità del progetto. Nel 2024 la Prima Squadra Maschile è tornata in Serie A, dove si è confermata, mentre la Prima Squadra Femminile ha conquistato la promozione con quattro giornate d’anticipo. A livello giovanile, la Primavera Maschile ha ottenuto la promozione e la Primavera Femminile ha mantenuto la massima categoria.

Un ultimo recente traguardo raggiunto dal Club è l’annuncio della Seconda Squadra Femminile, che, a partire da ottobre, parteciperà al campionato Promozione, torneo regionale composto da 12 squadre. Attualmente, il Parma Calcio Women è l’unica squadra di Serie A Women e in tutta Italia con un secondo team iscritto a un torneo ufficiale, un risultato che riflette la costante spinta verso una visione innovativa.

Oggi, in occasione di questo importante anniversario per il Club, sarà il giorno della presentazione di Benjamin Cremaschi, il primo calciatore americano della Prima Squadra Maschile arrivato nell’era Krause, sottolineando così il legame simbolico tra il percorso del Club e i suoi progetti futuri.

Un giorno speciale per chi è alla guida del Club da cinque anni, vissuti intensamente, che hanno visto il Parma Calcio costruire nuove basi, con l’obiettivo di continuare a rappresentare Parma e i suoi tifosi con orgoglio, entusiasmo, passione e una visione imprenditoriale volta a uno sviluppo continuo e costante.

INAUGURAZIONE DEL NUOVO PARMA STORE - Sarà inaugurato il 29 settembre prossimo, in occasione del matchday Parma-Torino, il nuovo “Parma Store”. La struttura del nuovo punto vendita ufficiale sarà in Piazzale Risorgimento 1 e sarà aperta al pubblico subito dopo l’inaugurazione.

Gli orari del nuovo “Parma Store” saranno i seguenti: lunedì, martedì e mercoledì (dalle ore 14:30 alle ore 19:00); giovedì chiuso; venerdì, sabato e domenica (dalle ore 10:00 alle ore 19:00).

Contestualmente, a partire da sabato 20 settembre sarà chiusa la vecchia location che ha ospitato i prodotti ufficiali del Club.