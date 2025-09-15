Parma, Cremaschi: "Spero di imparare e adattarmi subito alla Serie A"

Le dichiarazioni del centrocampista Benjamin Cremaschi, rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio alla presenza del CEO Federico Cherubini.

“Buongiorno a tutti e grazie di essere qui, mi scuso per l’italiano incerto, mi auguro di imparare quanto prima la lingua, sto già prendendo lezioni di italiano. Imparare la lingua del Paese dove vivo è molto importante. Per questo spero al più presto di essere in grado di capire e di esprimermi in italiano. Il ruolo che preferisco è quello della mezzala, mi ritengo un calciatore aggressivo in grado di attaccare, ma allo stesso tempo di difendere con intensità. Questo è quello che vorrei portare alla squadra. Il ruolo della mezzala è quello in cui mi sento più a mio agio, ma credo di poter giocare anche in altre posizioni per aiutare la squadra, l’allenatore e anche me stesso. A Cagliari mi ha fatto molto piacere vedere da vicino il livello di gioco, che avevo già percepito durante gli allenamenti. Mi è fatto piacere vedere come si gioca in un campionato prestigioso come quello della Serie A. Per quanto riguarda le mie ambizioni, per questa stagione, è riuscire ad adattarmi quanto più velocemente possibile a questa nuova modalità di gioco con la relativa intensità. Un'altra speranza per questa stagione è riuscire ad adattarmi quanto più velocemente possibile al livello di gioco. Mi piacerebbe accumulare minuti di gioco e esperienza con l'obiettivo di crescere, imparare dai miei compagni sia da quelli più giovani che dai calciatori più di esperienza e imparare ovviamente anche dall’allenatore. Credo di essere in un posto, Parma, assolutamente esclusivo in cui poter crescere perché siamo una squadra giovane con grandi ambizioni e questo mi rappresenta completamente, anch'io sono un calciatore giovane ma con tantissime ambizioni. Quindi, ripeto, come obiettivo principale per questa stagione, ma anche per le prossime è sicuramente quello di imparare e adattarmi quanto più velocemente possibile”.

Le dichiarazioni del CEO Federico Cherubini rilasciate durante la conferenza di presentazione del centrocampista Benjamin Cremaschi, avvenuta nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio.

'Ho il piacere di presentare il nostro ultimo acquisto nella sessione estiva di calciomercato, in una data particolare per il Club. Ci tenevamo, quindi, a prenderci qualche minuto per fare qualche riflessione e, naturalmente, ringraziare la nostra proprietà, il Presidente Kyle J. Krause, che oggi, 18 settembre, tocca il traguardo dei cinque anni di proprietà del Club. Sono stati cinque anni di forti investimenti e di vicinanza costante. Sentiamo la presenza della proprietà anche se lui non vive qui, perché i nostri contatti sono frequentissimi. Il Presidente segue e si informa su tutte le vicende sportive e non sportive del nostro Club. Il legame che il Presidente ha creato con la città credo sia tangibile: tutti lo vedono frequentare locali, vivere la città nei periodi in cui è qui. Credo, quindi, che questo sia un momento importante, perché questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti che stiamo portando avanti e che la proprietà intende sviluppare, in campo e fuori dal campo. Vorrei riflettere anche sui risultati più recenti: rimanendo alle squadre, credo sia un grande orgoglio per il Club avere in questo momento le quattro squadre più importanti, diciamo in termini di piramide di campionato. Mi riferisco alla Prima Squadra Maschile, alla Prima Squadra Femminile e alle due squadre Primavera, che partecipano ai massimi campionati nazionali. Inoltre, recentemente abbiamo avuto il piacere di iscrivere, per la prima volta nel calcio italiano, una seconda squadra femminile: un elemento molto importante anche in prospettiva futura. Voglio ricordare anche la vittoria dello scorso anno del nostro team di Valorant nel campionato Esports, una competizione che inizia ad avere un seguito importante.