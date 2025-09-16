Palermo vs Bari, Pippo Inzaghi: "Dobbiamo essere pronti e carichi"

Il Palermo, in un Renzo Barbera gremito, dovrà affrontare un Bari ferito dopo la sconfitta al Braglia contro il Modena. La squadra allenata da mister Fabio Caserta ha raccolto un solo punto in tre giornate di campionato mostrando due volti: propositivo con Venezia e Monza, opaco con i Canarini nel turno precedente. I rosanero di Pippo Inzaghi possono contare su una rosa di estrema qualità candidata alla promozione diretta. Davanti ai propri tifosi, ci sarà la ghiotta occasione di portare a casa la seconda vittoria consecutiva dopo la vittoria esterna al Druso grazie alla doppietta di Joel Pohjanpalo, un attaccante che rappresenta un lusso per la categoria.

Ecco le parole del mister a poche ore dal match interno: "Caserta è un grande allenatore, l'anno scorso ha vinto al Barbera e per noi sarà sicuramente uno stimolo. E' una partita complicata, la classifica del Bari certamente non è corretta. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi, pazienza e restare compatti. Abbiamo giocatori che possono decidere la partita". Consapevolezza e piedi per terra da parte di Inzaghi, che richiama tutti alla calma e al rispetto massimo per un avversario sulla carta molto forte e ricco di individualità. Il Palermo cercherà di imporre la gara fin da subito, il Bari dovrà cercare di trovare le contro-misure e sfruttare la qualità offensiva.

"Il percorso è lungo, la gente ci ha dato fiducia e, dunque, dovremmo essere sempre pronti e carichi". Il messaggio è chiaro, questa sera si preannuncia una grande sfida, appuntamento alle 21:00 dal Renzo Barbera di Palermo.