Palermo vs Bari, le formazioni ufficiali: Castrovilli dal '1

Gaetano Castrovilli, Bari
Meno di dieci minuti al fischio di Palermo-Bari, valevole per il quarto turno del campionato di Serie B.

Ecco le formazioni ufficiali:

Palermo (3-4-2-1): Joronen, Ceccaroni, Bani, Pierozzi, Augello, Ranocchia, Segre, Gyasi, Palumbo, Brunori, Pohjanpaolo

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dorval, Nikolaou, Vicari, Dickmann, Verreth, Darboe, Braunoder, Castrovilli, Sibilli, Moncini

Alle ore 21 il fischio di inizio al Renzo Barbera di Palermo, arbitra Perenzoni di Rovereto. 

Agostino D'Angelo

