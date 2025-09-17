Team Altamura vs Trapani, Mangia: "Avversario solido e di qualità"

Al Tonino D'Angelo di Altamura, i biancorossi ospiteranno il Trapani per la gara valida il quinto turno di campionato di Serie C. La compagine guidata da Salvatore Aronica si sta dimostrando una corazzata in questo inizio di stagione e si presenterà in terra murgiana con un bottino da big: tre vittorie consecutive e un pareggio. La squadra granata è la migliore per differenza reti e se non ci fosse stata la penalizzazione sarebbe stata la seconda forza del girone dopo la Salernitana in testa alla graduatoria. Alla vigilia della gara, mister Devis Mangia ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa. La redazione di IamCalcio Bari ha sottolineato il trend del Team Altamura nelle ultime due partite - un solo goal subito, in casa con la Cavese, e porta inviolata nell'insidiosa trasferta al Comunale Caravaggio con l'Atalanta U23 - nelle quali i calciatori in campo hanno mostrato maggiore equilibrio e compattezza rispetto alle prime uscite di inizio stagione.

Mister Devis Mangia ha evidenziato: "Il Trapani è una squadra che ha dimostrato di avere delle individualità importanti, mi aspetto di trovare un avversario di grande qualità. I numeri parlando di un Trapani molto solido in fase difensiva. Tuttavia, dobbiamo giocare la gara proseguendo sulla nostra strada per raggiungere gli obiettivi prefissati". Un solo goal subito nelle prime quattro gare e dieci goal segnati, è il bigliettino da visita del Trapani, al Tonino D'Angelo. Ci vorrà certamente determinazione e coraggio per giocarsela a viso aperto contro un avversario in forma, l'ultima vittoria contro la Cavese deve rappresentare un esempio da seguire.