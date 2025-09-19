Team Altamura vs Trapani, Rosafio risponde a Vasquez

Al Tonino D'Angelo di Altamura termina in parità il match contro il quotato Trapani di questo inizio di stagione. Un ottimo Team Altamura ferma, sia nel punteggio che nella prestazione, l'inizio sprint della squadra allenata da Salvatore Aronica. Tuttavia, potrebbe esserci un pizzico di amarezza per quell'occasione sprecata da Florio al 91', quasi un remake della vittoria al fotofinish dell'ultima casalinga con la Cavese. Rosafio risponde a Vasquez, un punto a testa e terza partita da imbattuta per mister Mangia.

Dopo una prima fase di studio, è Grandolfo a provarci non trovando lo specchio della porta e strozzando troppo il tiro alla sinistra di Viola. Passano pochi minuti e i padroni di casa si affacciano in avanti, dal versante destro parte uno spiovente insidioso sul secondo palo e Kirwan salva tutto. Al 32' prove di vantaggio per Vasquez, ci prova ma non incrocia bene. Rete che arriva sul finale della prima frazione di gioco, il numero nove raccoglie sulla trequarti e trafigge l'estremo difensore del Team Altamura. Nulla da fare, vantaggio per i granata. Nel primo tempo i murgiani hanno amministrato bene il gioco con maggior possesso ma hanno pagato il cinismo del Trapani, bravo a sfruttare l'unico spazio concesso dall'undici di Mangia. Nel secondo tempo, il Trapani prova a mantenersi nella metà campo dei padroni casa, alla ricerca del goal che chiuderebbe la gara, ma il Team è attento e concede poco. Grandolfo viene neutralizzato dalla retroguardia biancorossa. L'undici di casa alza il baricentro, gestisce meglio la sfera dopo una prima fase in cui tentava verticalizzazioni senza successo, aumenta l'intensità in entrambe le fasi e trova il pareggio al 74' con Rosafio, bravo a sfruttare il corridoio per vie centrali, forando di fatto la difesa e il portiere avversario. Mister Salvatore Aronica inserisce forze fresche, dentro Canotto per dare imprevedibilità ma non riesce a creare pericoli al Team Altamura. Negli ultimi dieci minuti è la squadra di casa a provarci maggiormente e al 91' Florio - entrato nella ripresa - da ottima posizione, quasi da rigore in movimento, non trova la porta e il sorpasso decisivo.

Ottimo punto, grande prestazione. Devis Mangia può ritenersi soddisfatto per la prova dei suoi contro un avversario favorito alla vigilia per questo inizio di stagione. L'aspetto da sottolineare è che nei 90' minuti la squadra biancorossa ha mostrato compattezza nella gestione del pallone imponendo il suo gioco. Certo, poteva mostrarsi più cinica sotto porta con un passaggio in meno e un tiro in più ma la partita perfetta non esiste e se dovessimo dare un voto giornalistico alla prova sicuramente sarebbe un 7,5 pieno. Il prossimo match sarà di mercoledì a Monopoli, in un derby pugliese che promette spettacolo.