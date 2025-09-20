Novara-Pro Vercelli 0-1, derby da dimenticare per gli azzurri

Un errore di Boseggia decide il derby delle risaie tra Novara e Pro Vercelli, prima grave sconfitta stagionale degli azzurri che masticano amaro per avere giocato un match sottotono contraddistinto dai tanti errori. Ora Ranieri e compagni devono leccarsi le ferite in vista della doppia trasferta contro Brescia e Albinolffe, non certo due impegni agevoli.

I portieri fanno la differenza, Boseggia in giornata no Parte meglio la Pro Vercelli, al 9’ Comi di testa impegna Boseggia in angolo, al 12’ ancora il grande ex della partita ci prova di testa ma non inquadra la porta, al 23’ Boseggia esce male e sempre il solito Comi colpisce il palo esterno, al 28’ si vede finalmente il Novara ed è un grande occasione per gli azzurri, Donadio crossa per Da Graca che impegna severamente Livieri in corner, grande intervento del numero uno della Pro. Sembra inevitabile lo zero a zero alla pausa ma da un’azione d’attacco del Novara parte l’episodio decisivo del match, sbaglia Agyemang ma Sow non trova i compagni liberi in mezzo, il rimpallo su Lorenzini gli rimette la palla tra i piedi e il suo cross di prima intenzione diventa un tiro che sorprende un colpevole Boseggia.

Il Novara illude di poter arrivare al pareggio ma è la Pro Vercelli ad avere le occasioni più nitide Nessun cambio dopo la prima frazione, al 6’ Da Graca non inquadra la porta, al 9’ un calcio d’angolo di Donadio per poco non sorprende Livieri, al 10’ D’Alessio serve Da Graca il cui tocco sibila a fil di palo. Zanchetta si gioca le carte Ranieri e Lanini, al 17’ rasoterra di Agyemang bloccato a terra da Livieri, al 20’ punizione di Lanini che non impensierisce più di tanto Livieri, al 26’ Valdesi impegna severamente l’estremo avversario, il Novara meriterebbe il pareggio ma la Pro Vercelli ha la palla della vittoria sui piedi di Comi ma Boseggia con i piedi salva tutto, la Pro ha tre occasioni enormi per il due a zero con Comi, Coccolo e Piran, il finale non riserva emozioni e le bianche casacche possono festeggiare sotto il loro settore.

NOVARA-PRO VERCELLI 0-1

Marcatore: 45’Sow

Novara: Boseggia, Malaspina (11’st Ranieri), Bertoncini, Donadio, Collodel, Da Graca, Lorenzini, Valdesi, D’Alessio (11’st Lanini), Agyemang (25’st Dell’Erba), Basso (36’st Arboscello). All. Zanchetta

Pro Vercelli: Livieri, Coccolo, Burruano (35’st Emmanuello), Sow A. (29’st Marchetti), Iotti, Piran, Comi, Carosso, Huiberts (35’st Ronchi), Clemente, Akpa Akpro (18’st Sow M.). All. Santoni

Arbitro: Cerbasi di Arezzo.

Note: Corner 4-2. Ammoniti Ranieri per il Novara, Iotti e Livieri per la Pro Vercelli. Spettatori 3234, 1958 paganti e 1276 abbonati.