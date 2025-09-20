Derby Novara FC, Zanchetta “Fastidioso averlo perso”

Le dichiarazioni del post Novara FC-Pro Vercelli dell’allenatore Andrea Zanchetta fanno da eco ad una giornata disastrosa dove la Pro porta a casa la vittoria di un derby che di gioco azzurro ha avuto poco e niente. Però. “E’ mancata un po’ di personalità, un pò di coraggio nell’interpretare la partita regalando un tempo agli avversari. Il secondo tempo è la partita che dobbiamo fare, sicuramente la possiamo fare meglio nella qualità delle giocate però per lo meno la squadra ha messo gli avversari nella loro metà campo e ha creato anche se ancora non siamo stati bravi sotto porta”.

Forse. “Forse avevano paura di prendere l’iniziativa, di farsi vedere. Non è accettabile, dobbiamo migliorare da questo punto di vista, le partite sono tutti difficili e questo era un derby, ci tenevamo tanto e averlo perso è fastidioso.”

Le palle. “Penso che sia una mollezza determinata dalla tensione, io li vedo i ragazzi come si allenano e come preparano la settimana e non è come abbiamo giocato oggi. Quindi dobbiamo fare leva su questo, tirare fuori le palle e proporre qualcosa di diverso”.

Colpa mia. “La responsabilità è la mia, questo e poco ma sicuro. Non sono stato bravo a far capire l’importanza della partita, la partita giusta è quella del secondo tempo”.

Ancora però. “Il gol - se vogliamo analizzare nello specifico - è un errore evidente però non abbiamo perso per un errore ma perché dobbiamo fare qualcosa in più”.

Dobbiamo. “In questo campionato si sa che puoi andare in svantaggio e diventa difficile recuperare un partita, con una squadra un po più sgamata dal punto di vista del perdere tanto tempo e quindi le partite si complicano, dobbiamo essere più bravi a non concedere. A volte l’avversario ti mette in difficoltà, dobbiamo evitare di perdere l’equilibrio soprattutto quando ne abbiamo le possibilità come il secondo tempo”.

Agyemang. “Non lo so cosa gli è successo, non lo conosco bene. Dovrebbe alzare un pò il livello di attenzione ed essere più presente, a volte fa delle fiammate, a volte sono troppo poche. A volte pensiamo che debba fare la differenza ma in questo momento è un ragazzo che va sostenuto e aiutato e poi lui dovrà rispondere; non mi piace puntare il dito sul singolo, quando si perde c’è sempre una compartecipazione di fattore, l’allenatore è il primo responsabile e deve cercare di trovare soluzioni”.

Ranieri. “Ho scelto Malaspina perchè ne ho parlato in settimana con Roby (Ranieri) e gli ho spiegato che appunto volevo vedere cose migliori di quello che avevo visto nelle prime partite e poi con il fatto che ci sono partite infrasettimanali, sono scelte che uno fa che possono andare bene o meno. Sinceramente è una scelta che rifarei, Roby è un ragazzo intelligente, è entrato bene da capitano dando l’apporto che doveva”.

Conclusioni “C’è meno tempo di pensare a una sconfitta che brucia, il calcio funziona così, parlare poco e pedalare tanto. Speriamo di raccogliere qualcosa”.

E tra proteste contro mister, squadra e dirigenza, la domenica invece che finire con una conferenza - debole in qualsiasi punto argomentativo - si poteva concludere con semplici scuse per uno spettacolo che avremmo voluto evitare di vedere, da qualsiasi angolazione. Perché in quei 60 secondi dopo il triplice fischio finale tutti noi abbiamo fatto fatica ad alzarci ed andarcene. Forse qualcuno con la testa è ancora lì, a fare i conti con la realtà dei fatti.