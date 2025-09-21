Inter-Sassuolo 2-1, buona gara ma zero punti
I neroverdi escono sconfitti dallo stadio Meazza contro l'Inter al termine di una partita giocata bene ma senza troppa convinzione.
Chivu lancia Josep Martinez in porta e Sucic in mediana. Al 14' arriva il vantaggio nerazzurro: Barella lancia Sucic, che attende Dimarco e gli serve un assist al bacio che l'esterno italiano deve solo mettere in rete 1-0. Il Sassuolo sa come dar fastidio: Berardi sfiora il pari con un diagonale fuori di poco. L'Inter quando alza il ritmo dà l'impressione di fare male: Dumfries innesca Thuram, il francese solo davanti a Muric conclude però fuori dallo specchio.
Nella ripresa l'Inter fa girare palla con pazienza e sfiora il raddoppio con Pio Esposito ma Muric salva la sua porta. Ancora Muric salva su Carlos Augusto al 77' dopo un bello scambio del brasiliano con il neoentrato Lautaro Martinez. Al minuto 82 l'Inter raddoppia: ennesima iniziativa di Carlos Augusto che calcia di sinistro dal limite, tiro un po' sbilenco che però colpisce Muharemovic, deviazione del difensore decisiva per spiazzare Muric. Il Sassuolo non si abbatte e la riapre subito: Berardi imbuca per Cheddira che fa 2-1. Un minuto dopo arriva il gol dell'ex Frattesi, ma la sua rete viene annullata per un fuorigioco precedente. Il forcing finale non basta al Sassuolo che non riesce più ad impensierire Jo. Martinez