Parma, Cuesta: "Metteremo contro lo Spezia i giocatori più pronti"

Le dichiarazioni dell’allenatore Carlos Cuesta, rilasciate al canale YouTube Parma Calcio 1913 alla vigilia del match contro lo Spezia, valido per i 16esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Alla vigilia di Parma-Spezia, riprendo una frase che hai raccontato appena ti sei seduto sulla panchina del Parma: oggi è il mio tutto. Quell’oggi e quel tutto sono la Coppa Italia: quanto vale, nel percorso che il Parma sta compiendo, questo impegno in questo preciso momento della stagione?

“La partita di domani è il nostro focus assoluto. Abbiamo tanta voglia di iniziare una dinamica positiva al Tardini davanti ai nostri tifosi e domani è una partita importante. Vogliamo andare avanti in coppa e vogliamo fare una grande prestazione”.

Prima del match con il Pescara, hai detto che la Coppa Italia ha un grande valore per il Club e per te. C’è il Bologna campione in carica nel turno successivo…

“Adesso siamo focalizzati sulla partita di domani, vogliamo fare una grande prestazione che ci permetta di essere lì, che è dove vogliamo essere. E sicuramente sarebbe una grande sfida, ma prima siamo focalizzati su una grande prestazione domani per raggiungere quel premio”.

Di solito, un’usanza tipicamente italiana, vuole che in questi casi, per un match infrasettimanale, si parli sempre di turnover. Ti piace questa parola?

“Domani proveremo a mettere in campo i calciatori che sentiamo siano i più pronti per fare la miglior prestazione possibile. Tutti i calciatori saranno pronti per aggiungere valore, sia per giocare 60 minuti, 90 minuti o un minuto. Il nostro focus è sempre fare il massimo in qualsiasi ruolo, sia per chi inizia la partita o per chi la finisce. I nostri calciatori sono pronti per creare valore per la squadra”.

Entriamo nel merito tecnico di quello che vedremo domani al Tardini: che Spezia ti aspetti?

“Mi aspetto uno Spezia aggressivo nella pressione alta, mi aspetto che sia compatto in fase difensiva, soprattutto quando difendono nella loro metà campo. Una squadra con esperienza, tanta struttura fisica e che ha la capacità di giocare diretto e corto. Sanno attaccare l’area, sia come piazzati che nel gioco dinamico. Ha un allenatore di grande valore con un passato che parla per lui e ha ottenuto degli ottimi risultati. Sarà una partita molto difficile, la affrontiamo con tanto rispetto per loro ma con tanta voglia di fare la nostra partita e di creare il gioco che vogliamo per ottenere il risultato che vogliamo”.

Hai parlato di grande prestazione, di contro che Parma vedremo?

“Spero di vedere una squadra compatta, aggressiva, dinamica, con coraggio e che sempre prova a esprimersi al massimo per vincere la partita”.

Un mese dopo la vittoria contro il Pescara, un mese di lavoro intenso e continuo. Che risposta ti aspetti domani contro lo Spezia dal tuo Parma?

“Mi aspetto un consolidamento di quello che abbiamo fatto fino ad adesso e mi aspetto di vedere quello di cui abbiamo parlato prima. Una squadra che ha la capacità di difendere molto bene sia in blocco basso che alto, che sa costruire in blocco basso quando è sotto pressione e che ha la capacità di attaccare blocchi bassi per fare gol, avendo sempre lo stesso obiettivo, facendo il massimo in qualsiasi scenario di partita e trovando soluzioni per il contesto che troveremo di fronte”.