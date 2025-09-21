Monopoli vs Team Altamura, Mangia: "Si sfidano due squadre serie"

Turno infrasettimanale che presenta il derby pugliese fra Monopoli e Team Altamura, valido per il sesto turno di Serie C. Alla vigilia del match, il mister dei biancorossi, Devis Mangia, ha partecipato alla consueta conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Il Monopoli arriva da un ottimo momento, due vittorie consecutive, l'ultima in inferiorità numerica per gran parte della gara contro il Latina e, di certo, vorrà portare a casa il terzo successo di fila davanti al proprio pubblico al Veneziani. Il Team Altamura è reduce dalla buonissima prova di domenica contro il Trapani e cercherà punti preziosi per continuare la striscia di imbattibilità che dura da tre partite (Cavese, Atalanta U23, Trapani).

"Il Monopoli rappresenta una squadra di livello per il girone. Ha confermato la dirigenza, l'allenatore e ha inserito calciatori interessanti. Dobbiamo giocare questa partita con la mentalità giusta, quella mentalità che ci porta a fare sempre qualcosa in più. Dovrà, sicuramente, essere una costante. Voglio una squadra che abbia un'idea di gioco, i singoli si esaltano sempre in questi contesti. Concentrandomi sul match posso dire che sia il Monopoli che il Team Altamura sono due compagini serie, che stanno lavorando per imporre la loro idea di calcio".

Sarà un banco di prova importante per il Team Altamura, reduce da tre ottime gare nelle quali si è intravista l'idea di gioco di mister Devis Mangia. La squadra è più attenta nella fase difensiva rispetto alle prime uscite stagionali, il centrocampo mantiene con fluidità il palleggio e gli attaccanti cercano sempre la prima pressione in fase di non possesso sul portatore di palla. Il tempo per preparare il derby al Veneziani è stato poco, ma siamo sicuri che l'approccio alla gara sarà propositivo in virtù del fatto che, questo tipo di gare, ti spingono a dare qualcosa in più. Appuntamento, dunque, alle 20:45 dallo stadio Veneziani di Monopoli.