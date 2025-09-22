Monopoli vs Team Altamura, le formazioni ufficiali: Crimi dall'inizio - I AM CALCIO ITALIA

Monopoli vs Team Altamura, le formazioni ufficiali: Crimi dall'inizio

Stadio Veneziani di Monopoli
Fra pochi minuti prenderà il via il sesto turno di Serie C al Veneziani di Monopoli. In campo l'undici di mister Alberto Colombo e il Team Altamura per un derby pugliese che promette spettacolo. Ecco le formazioni ufficiali.

Mister Alberto Colombo schiera: 22 Piana, 6 Miceli, 8 Battocchio, 11 Fall, 15 Greco, 17 Tirelli, 23 Falzerano, 33 Rossi, 35 Piccinini, 77 Viteritti, 99 Imputato.

Devis Mangia risponde: 22 Viola, 7 Rosafio, 8 Crimi, 10 Curcio, 15 Florio, 16 Grande, 18 Silletti, 19 Esposito, 30 Nazzaro, 32 Lepore, 38 Nicolao.

Turno di riposo, dunque, per Dipinto e Simone, dall'inizio si rivedere Crimi.

Tutto pronto, al Veneziani il match inizierà alle 20:45, arbitro dell'incontro Carlo Esposito della direzione di  Napoli.

Agostino D'Angelo

