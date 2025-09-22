AZ Picerno-Benevento 2-2, doppia rimonta subita e la Strega pareggia

Il Benevento non approfitta della sconfitta della Salernitana contro l'Audace Cerignola ed esce dal ' Donato Curcio ' con un solo punto. La formazione di Auteri era prima andata in vantaggio, poi aveva raddoppiato ( doppietta di Ciccio Salvemini). Il Picerno non ha mai mollato e dopo aver ridotto il distacco con Granata, è riuscito a trovare anche il pareggio con Energe. Punto importantissimo per l'undici di De Luca, mastica amaro invece il Benevento che non ha sfruttato il doppio vantaggio.

Primo tempo. Neanche il tempo di iniziare e il Benevento va subito in vantaggio. Cross dalla destra di Lamesta, Salvemini colpisce al volo di destro e batte Summa. Ci prova dal limite Della Morte al 10', la sua conclusione finisce a lato. Ancora Della Morte che intorno alla mezz'ora sfrutta un appoggio di Salvemini e le prende al volo, il suo tiro però è sbilenco ed è facile la presa per Summa.

Due minuti dopo arriva la prima occasione per il Picerno. Marino tenta a botta sicura, Vannucchi respinge ma sulla ribattuta raccoglie Frison che mette in mezzo, nessun problema però per l'estremo difensore della Strega che intercetta il pallone. Al 40' errore di Manconi che sbaglia il passaggio, ne approfitta il Picerno per innescare Petito al limite dell'area, ma il suo tiro è telefonato e Vannucchi blocca. Prende coraggio il Picerno negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. Sugli sviluppi di una punizione Granata anticipa tutti di testa, la palla va alta di poco. Una traversa con un tiro da fuori di Borghini segna la fine del primo tempo.

Un buon Benevento finora, reo di aver messo a dura prova i padroni di casa, i quali però hanno trovato una reazione dal 30' in poi, con alcune occasioni che hanno impensierito la difesa giallorossa.

Secondo tempo. Nella ripresa inizia meglio il Benevento. Al 48' Manconi parte spedito sul versante sinistro, prova con il destro a rientrare, il pallone finisce in curva. Al 52' l'arbitro è chiamato per un controllo al FVS a seguito di un contrasto in area tra Granata e Lamesta . Dopo un attento controllo viene fischiato il calcio di rigore a favore della Strega. Dagli undici metri Salvemini non sbaglia e si va sullo 0-2. Partita che si mette in salita per gli uomini di De Luca, vista anche l'incessante pressione esercitata dai giallorossi. Al 57' infatti Della Morte sfiora lo 0-3, bravo Summa a respingere in corner.

61 ',accorcia le distanze il Picerno! Calcio d'angolo di Esposito, Granata segna di testa e riporta i suoi in partita. Si fa perdonare il difensore ex Padova per il rigore concesso precedentemente per un fallo su Lamesta. C'è di nuovo equilibrio tra le due squadre. Non passano nemmeno 10 minuti e i padroni di casa pareggiano. Energe penetra in area, buca la difesa beneventana e davanti a Vannucchi non sbaglia. Punteggio ora in parità.

Occasione enorme per il Benevento al 77'. Il neo entrato Tumminello riceve palla, si gira molto bene e conclude, è provvidenziale Summa ad allungare la mano e mandare in corner.

Finisce così la partita. Rimonta insperata del Picerno che si avvicina alla zona play off. Il Benevento manca l' aggancio al primo posto e resta a due lunghezze dalla Salernitana.

Formazioni:

AZ Picerno (4-2-3-1) : Summa, Salvo; Frison; Granata; Pistolesi, Marino; Maselli ( 58 st Bianchi); Energe ( 93 st Perri); Esposito ;Petito ( 58 st Santarcangelo); Abreu ( 82 st Pugliese)

A disp: Esposito, Cortese, Garcia, Vimercati, Djibril ,Graziani, Cardoni, Bocic, Santaniello, Maiorino,

All: De Luca

Benevento ( 3-4-3): Vannucchi; Saio; Scognamillo; Ceresoli (60 st Pierozzi); Borghini; Talia (75 st Mehic); Maita; Della Morte ( 84 st Carfora); Salvemini; Manconi (75 st Tumminello); Lamesta ( 60 st Ricci)

A disp: Russo, Suppa, Romano, Prisco, Sena, Rillo, Tsingaras, Cantisani, Mignani

All: Auteri

Arbitro: Giorgio Di Cicco; Assistenti: Davide Fabrizi e Luca Marucci; quarto ufficiale: Dario Acquafredda; operatore FVS: Stefano Vito Martinelli

Marcatori: 2' pt, 54 st (rig) Salvemini (BN) 61 st Granata (AZ) 68 st Energe (AZ)

Note: ammoniti: 36 pt Maselli (AZ) 43 pt Ceresoli (BN) 55 st Manconi (BN) 81 st Mehic (BN) 89 st Marino (AZ)

Tiri in porta: 5-6

Calci d'angolo : 2-9