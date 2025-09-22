Monopoli vs Team Altamura, Mangia: "La squadra è in crescita"

Un buonissimo Team Altamura impatta al Veneziani contro il Monopoli ed esce a testa altissima da un campo difficile da espugnare. La sensazione principale è che la compagine di mister Mangia abbia preso consapevolezza nei propri mezzi, giochi con personalità e, soprattutto, abbia una chiara identità. Le idee del tecnico sono chiare: pressione, gestione del possesso, compattezza nei vari reparti.

Nel post partita di Monopoli - Team Altamura, mister Devis Mangia ha risposto alle domande della redazione di IamCalcio Bari: "Nel primo tempo abbiamo saputo soffrire, nel secondo tempo abbiamo iniziato a palleggiare. Abbiamo sempre tentato la giocata, forse c'è un piccolissimo rammarico per quelle opportunità non concretizzate. Tuttavia, prendo l'aspetto positivo, la reazione della squadra dopo il goal del Monopoli". Mister Mangia sottolinea la reazione di squadra e la prestazione attenta della squadra contro un grande avversario. Sulla domanda inerente al fatto che il Team abbia raggiunto una consapevolezza tale per potersela giocare con chiunque: "E' una caratteristica del nostro girone il fatto che tutte se la possono giocare contro tutte, allo stesso livello. Nessun risultato è scontato. Io sono contento per la crescita che sta mostrando la squadra". Mantenendo il focus nei novanta: "Siamo riusciti a palleggiare di più nel secondo tempo. Abbiamo seguito troppo il ritmo del Monopoli. Dovevamo riuscire a gestire alcune situazioni, credo che alle volte basti un passaggio in più e fatto bene. Su Nazzaro, classe 2005, autore di una grandissima prova: "Non mi piace parlare dei singoli, ha fatto una grande prova, ma è così, non guardo mai la carta d'identità. Oggi abbiamo giocato con tanti under".

Devis Mangia si reputa soddisfatto della squadra ed evidenzia gli aspetti su cui lavorare, fra questi sicuramente il cinismo sotto porta in alcune circostanze, mettendo in luce le occasioni avute in queste ultime gare con Atalanta U23, Trapani e Monopoli. Prosegue, comunque, il buon cammino dopo una fase di assestamento iniziare in cui il Team ha subito tanti goal, ottenendo pochi punti. Ad oggi in tutti i reparti, la squadra è ben registrata e l'obiettivo sarà quello di migliorare giorno dopo giorno, come del resto evidenzia spesso mister Devis Mangia.