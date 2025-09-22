Dietro La Linea - Alessio D'Errico per Bari vs Sampdoria

Per l'approfondimento Dietro La Linea di IamCalcio Bari, Alessio D'Errico, direttore di PianetaSerieB.it, ai nostri microfoni ha analizzato il delicatissimo match Bari-Sampdoria, considerando la posizione di classifica - penultima e ultima momentaneamente dopo quattro turni - e gara fondamentale perchè potrebbe rappresentare una svolta o un campanello d'allarme in base al risultato che decreterà il campo. Tuttavia, il campionato cadetto è uno dei più incerti e combattuti d'Europa, quindi è lecito aspettarsi un Bari e una Sampdoria (squadre completamente rivoluzionate con la campagna trasferimenti estiva) nella parte alta della classifica o, quantomeno, lottare per un posto playoff, però la realtà è questa ed entrambe viaggiano ad una media retrocessione.

Due squadre in crisi di risultato. Solitamente, in queste occasioni verrebbe da dire "un punto a testa e nessuno si fa del male". Secondo te, potrebbe terminare in parità oppure non serve un risultato del genere sia in casa Bari che sponda Sampdoria?

Credo che il risultato più inutile per entrambe sarebbe proprio il pareggio. Dipenderà dal tipo di partita e come arriverà questo pareggio, qualora dovesse verificarsi. Ho la netta sensazione che, un risultato di pareggio, potrebbe mettere in difficoltà i due allenatori e portare a delle riflessioni le rispettive società. Tuttavia, le situazioni sono differenti e solo apparentemente simili: il Bari è stato penalizzato da un calendario obiettivamente proibitivo, che non deve essere un alibi e dovrà fare qualcosa in più; la Sampdoria deve tornare - quasi obbligatoriamente - a vincere poiché, da un anno a questa parte, la vittoria sta diventando un'impresa ardua.

Lato Sampdoria. Come arriva la squadra considerando l'ambiente attuale e le proteste dei tifosi? Intravedi uno spiraglio di luce in tale contesto?

La Sampdoria arriva da una settimana particolare: più di 4000 tifosi si sono fatti sentire protestando. C'è della confusione a livello dirigenziale e di comunicazione. Parliamo di una tifoseria che ha fatto il record di abbonamenti in questa stagione e parlare di "solidità" con tutto ciò che stiamo vedendo, credo che sia irrispettoso per tutta la gente.

Lato Bari. Come hai visto i biancorossi rispetto alle ultime uscite stagionali? Nell'ultima partita a Palermo abbiamo visto Castrovilli esterno, c'è abbondanza a centrocampo.

Per quanto riguarda Caserta, negli ultimi anni, è stato altalenante (vedi Cosenza, stagione opaca e ottima a Catanzaro). Spesso il mister ha trovato delle alternative cambiando modulo. Deve trovare la quadra mentre si fanno punti perchè il Bari non può permettersi di lasciare altri punti per strada e, nel mentre, trovare una linea di gioco.