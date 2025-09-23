Brescia-Novara 1-1, sfuma il sogno azzurro nel recupero

Il Novara esce con un punto da Brescia con tanti rimpianti nonostante i padroni di casa non abbiano rubato niente, gli azzurri recriminano per il rosso a Lanini a fine primo tempo e per un rigore non dato ad Agyemang nella ripresa, il Brescia colleziona 17 calci d’angolo e mette in evidenza un super Boseggia che tiene a galla gli azzurri, solo un gol di Cazzadori in extremis permette ai locali di conquistare l’uno a uno.

Il Brescia domina, il Novara segna, peccato l’espulsione di Lanini Dopo una fase di studio il match si sblocca al 10’, è un super gol di Valdesi a portare in vantaggio il Novara, l’esterno rientra sul sinistro e non lascia scampo a Gori. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, al 17’ Zennaro testa Boseggia che risponde presente, al 25’ il Brescia chiede l’intervento del Fvs per un contatto in area ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si intensifica la pressione del lombardi, Rizzo e Di Molfetta impegnano Boseggia, al 30’ De Francesco con un potente sinistro trova sulla sua strada ancora il portiere novarese. Al 40’ l’episodio che cambia la partita, secondo giallo a Lanini e Novara in dieci, la prima frazione finisce uno a zero per la formazione di Zanchetta.

Boseggia si traveste da Buffon, Cazzadori però lo supera all’ultimo respiro Il copione non cambia dopo la pausa, al 2’ la conclusione di Mercati è troppo centrale, il Brescia chiede ancora l’intervento del Fvs per un pestone in area subito da Cisco, anche stavolta il calcio di rigore non viene assegnato. Al 16’ ennesimo grande intervento di Boseggia sul colpo di testa di Di Molfetta, al 20’ sono gli azzurri a chiamare l’Fvs ma il risultato non cambia, il contatto su Agyemang non è considerato da rigore, al 29’ stavolta Boseggia non potrebbe fare niente sul destro di Spagnoli ma la sfera sibila di poco fuori, al 32’ angolo di De Maria per Maistrello sui cui è ancora una volta provvidenziale Boseggia, al 36’ Giani poteva fare meglio da buona posizione con il suo sinistro. Al 40’ Boseggia continua la sua serata magica su Cazzadori, al sesto minuto di recupero Boseggia si deve arrendere a Cazzadori, sfuma il sogno dei tre punti per il Novara con il Brescia che addirittura sfiora la vittoria con De Maria.

BRESCIA-NOVARA 1-1

Marcatori: 10’Valdesi (N), 51’st Cazzadori (B).

Brescia: Gori, Rizzo, Pasini, Mercati, Di Molfetta, Balestrero, Cisco (27’st De Maria), De Francesco (12’st Maistrello), Zennaro (27’st Cazzadori), Boci (12’st Giani), Spagnoli. All. Diana

Novara: Boseggia, Bertoncini, Lanini, Khailoti, Collodel, Da Graca, Ranieri (34’st Donadio), Lorenzini, Arboscello (23’st D’Alessio), Valdesi (49’st Malaspina), Agyemang. All. Zanchetta

Arbitro: Di Lorenzo di Terni.

Note: Corner 17-0. Ammoniti Giani per il Brescia, Lanini, Arboscello, Lorenzini e Boseggia per il Novara. Espulso Lanini al 40’ del primo tempo per somma di ammonizioni.