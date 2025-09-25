Bari vs Sampdoria, Moncini risponde a Depaoli

Un pareggio che non serve a nessuno. Bari e Sampdoria hanno creato poco nell'arco di tutta la partita, non dando segnali di ripresa. Caserta si è affidato ad un cambio modulo, 3-5-2, con Dorval a tutta fascia e il tandem offensivo composto da due punte, Gytkjaer-Moncini, con il danese alla prima dall'inizio. L'ex Venezia non ha inciso, non dando la giusta profondità, mentre Moncini ha fatto quello che poteva contro una difesa doriana attenta su lunghi tratti della partita. Mister Donati si è affidato a Cuni, come unico riferimento offensivo e Pafundi con la sua vivacità. Per quanto riguarda il centrocampo disegnato da Caserta, il solito Castrovilli è apparso il più incisivo e attivo, mentre Maggiore ha disputato una gara al di sotto della sufficienza. Tirando le somme dopo cinque giornate, la gara disputata quest'oggi al San Nicola, valida per il quinto turno di campionato, rispecchia la classifica attuale delle due squadre.

Nel primo tempo, pochi affondi da entrambe le parti. Il Bari ha tentato spesso la verticalizzazione, senza trovare riferimenti in avanti. Troppe imprecisioni, sicuramente mister Caserta dovrà lavorare sia sui meccanismi dei suoi che sulla testa. La squadra è apparsa quasi preoccupata dalla situazione attuale: serviva portare a casa i tre punti, con le buone o le cattive, e il peso della gara si è fatto sentire. Per la Sampdoria, il bicchiere mezzo pieno, è il pareggio che cancella definitivamente lo zero in classifica. I goal sono arrivati al ventottesimo con Depaoli e al trentunesimo con Moncini. Un botta e risposta che faceva ben sperare nel vedere un secondo tempo combattuto, invece le due squadre si sono accontentate senza attuare un forcing offensivo rivolto alla vittoria finale.

In conclusione, le due squadre non hanno dato segnali incoraggianti dopo i novanta minuti, siamo ancora alla quinta giornata, il campionato è ancora lungo, la strada non è ancora tracciata. Servirà una svolta vera da entrambe le parti, soprattutto mentale per quello che si è visto oggi al San Nicola.