Bari vs Sampdoria, le parole di Giulio Maggiore nel post partita

Nel post partita di Bari - Sampdoria, Giulio Maggiore ha risposto alle domande dei giornalisti dopo il pari interno al San Nicola. Il pareggio non serviva a nessuno, la delusione c'è, ma è giusto analizzare il momento con lucidità. "Dobbiamo continuare a lavorare per cercare quella vittoria che meritiamo da inizio campionato. Siamo convinti che, solo attraverso il lavoro, riusciremo a trovarla. La squadra, oggi, ha dimostrato di essere viva, nonostante il cambio modulo". Lavori in corso, dunque, in casa Bari. Trovare la propria identità di gioco è importante, come risulta fondamentale cambiare passo e macinare punti per gli obiettivi stagionali. Le buone prove contro il Venezia e il Monza, che hanno portato un solo punto, sono state spazzate dalle sconfitte di Modena e Palermo, aggiungendo al trend negativo il pareggio odierno contro una Sampdoria ultima in classifica. A Chiavari contro la Virtus Entella e in casa contro il Padova diventa quasi un obbligo portare i sei punti, per non alimentare i fischi dei propri tifosi.