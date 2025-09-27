Sassuolo-Udinese 3-1, riecco Berardi e Laurienté

Il Sassuolo rialza la testa e conquista una vittoria importantissima grazie alla coppia Berardi, Laurientè contro un' Udinese svagata e non in palla.

Mister Grosso dopo la debacle in Coppa Italia Grosso rimette in campo i suoi titolari: Matic, Berardi, Pinamonti e Laurienté. Nei friulani c’è Zaniolo insieme a K. Davis. Nei primi minuti di gara è l'Udinese a fare la partita e va vicina alla rete con un gran tiro di Zaniolo deviato in corner da Muric. Il Sassuolo si difende bene e colpisce due volte nell'arco di pochi minuti. All'ottavo, ponte di testa di Pinamonti per Berardi che lancia Laurienté: il francese lascia sul posto Palma e mette in rete. Quattro minuti dopo Laurienté serve Koné che supera Sava con un gran tiro. La reazione dell’Udinese è confusa, e nemmeno l’arbitro Perenzoni appara molto in palla che fischia due rigori discutibili per i bianconeri. Prima Zaniolo cade in area in un contrasto con Laurienté, ma fin da subito appare chiaro che è proprio l'attaccante bianconero a fare fallo; poco dopo l’intervento di Walukiewicz su Solet è sulla palla. In entrambi i casi il VAR richiama l'arbitro per correggere la sua decisione.

Nella ripresa l’Udinese guadagna campo grazie alla propria fisicità, gli emiliani si abbassano troppo tant’è che subiscono la rete bianconera ad porta di Davis che segna su tap in dopo un pallone non trattenuto da Muric. Ancora Davis sfiora il pari con un diagonale sinistro. Grosso però indovina il cambio giusto: fuori Koné dentro Iannoni. Sul cross di Fadera, il centrocampista neroverde brucia Karlstrom e trova la rete del 3-1 che chiude la gara in favore degli emiliani.